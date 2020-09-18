Литва попросила США о помощи в связи с запуском БелАЭС

Глава МИД Линкявичюс называет БелАЭС российским геополитическим проектом рядом с НАТО. Поэтому Литва просит США оказать ей помощь в обеспечении безопасности в сфере энергетики.

Литва попросила США помочь ей в деле обеспечения безопасности в сфере энергетики в связи с приближающимся запуском возле города Островец в соседней Беларуси Белорусской АЭС (БелАЭС), которую правительство в Вильнюсе считает геополитическим проектом России. "Министерство энергетики США хорошо информировано о ситуации в Островце. Мы просим постоянного внимания США к этому проекту и поддержки усилий Литвы по обеспечению безопасности", - заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в ходе визита в Вашингтон в четверг, 17 сентября.

По словам Линкявичюса, Литва постоянно подчеркивает, что БелАЭС - российский геополитический проект "рядом с НАТО, одной из целей которого является сохранить в сфере влияния не только Беларусь, но и страны Балтии". 17 сентября Линкявичюс обсудил в Вашингтоне эту и другие темы с заместителем министра энергетики США Марком Менезесом.

Строительство и запуск БелАЭС



Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Эта атомная электростанция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Строительство БелАЭС вызывает неоднозначную реакцию у соседних государств. Самым непримиримым противником этого проекта является Литва, считающая эту станцию небезопасной.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал запустить БелАЭС 7 ноября - в день Октябрьской революции, который в Беларуси остается государственным праздником.



Deutsche Welle