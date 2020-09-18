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2020.09.18 13:44

В Литве осужден молодой террорист

LRT.lt, BNS2020.09.18 13:44
Kalėjimas (asociatyvi nuotrauka)
Kalėjimas (asociatyvi nuotrauka) / AP nuotr.

В пятницу Вильнюсский окружной суд осудил на два года и четыре месяца лишения свободы молодого человека, который пытался осуществить теракт в столице Литвы.

В срок наказания включен и период времени с начала октября прошлого года, который Г. Бержинскас провел в заключении, поэтому за решеткой ему осталось провести еще почти полтора года.

Рассматривавшая это дело судья Юргита Мачёните объявила, что Г. Бержинскас признан выновным в подготовке теракта, незаконном хранении взрывчатки и стрелкового оружия, а также в покушении на совершение преступления.

За эти преступления он осужден на пять с половиной год лишения свободы в исправительной колонии. Однако дело было рассмотрено в ускоренном порядке, поэтому наказание сокращено на треть.

Ранее не судимый Бержинскас во время судебного процесса признал свою вину, сожалел о содеянном, давал показания и помог восстановить обстоятельства происшествия. Судья также отметила, что в деле нет данных, что он своими действиями пытался добиться человеческих жертв.

Прокуроры предлагали четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.

Г. Бержинскас 1999 года рождения обвиняется в том, что 6 октября прошлого года оставил под стеной здания в Вильнюсе на улице Ю. Бальчиконё, где находится офис международной компании Western Union, самодельную бомбу и написал на стене здания черной аэрозольной краской FK DIVISION, SIEGE и нарисовал свастику.

Kalėjimas (asociatyvi nuotrauka)
Kalėjimas (asociatyvi nuotrauka)
Kalėjimas (asociatyvi nuotrauka)
1 / 1AP nuotr.
Kalėjimas (asociatyvi nuotrauka)
# Литва

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