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2020.09.17 18:36

Минздрав: растет число ложных сообщений о ношении защитных масок

LRT.lt2020.09.17 18:36
Kaukės. Koronavirusas
Kaukės. Koronavirusas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Министерство здравоохранения предупреждает, что в последнее время в публичном информационном пространстве увеличилось число ложных сообщений о ношении защитных масок, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Департамент стратегической коммуникации Литовской Армии констатирует, что в социальных сетях заметна активизация фейковых аккаунтов, направленных против ношения масок. Специалисты подчеркивают, что таким образом пытаются вызвать недовольство и раскол в обществе.

За последние сутки в Литве было подтверждено 62 новых случая заболевания коронавирусом. Это самое большое число случаев за последние пять месяцев. По словам представителя Национального центра общественного здоровья Юстины Петравичене, половина случаев связана с очагами заражения.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано более 3,5 тысяч случаев коронавирусной инфекции. От нее скончались 87 человек.

Kaukės. Koronavirusas
Kaukės. Koronavirusas
Kaukės. Koronavirusas
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Kaukės. Koronavirusas
# Литва

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