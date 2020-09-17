Минздрав: растет число ложных сообщений о ношении защитных масок

Министерство здравоохранения предупреждает, что в последнее время в публичном информационном пространстве увеличилось число ложных сообщений о ношении защитных масок, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Департамент стратегической коммуникации Литовской Армии констатирует, что в социальных сетях заметна активизация фейковых аккаунтов, направленных против ношения масок. Специалисты подчеркивают, что таким образом пытаются вызвать недовольство и раскол в обществе.



За последние сутки в Литве было подтверждено 62 новых случая заболевания коронавирусом. Это самое большое число случаев за последние пять месяцев. По словам представителя Национального центра общественного здоровья Юстины Петравичене, половина случаев связана с очагами заражения.



Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано более 3,5 тысяч случаев коронавирусной инфекции. От нее скончались 87 человек.