Обороты торговых центров в Литве восстанавливаются, но тревога осталась

Месячные обороты торговых центров Литвы восстанавливаются, а в некоторых случаях даже превышают прошлогодние показатели, однако беспокойства все еще достаточно, пишет литовская деловая газета Verslo zinios.

По словам главы управляющей имуществом торговых центров Ozas, каунасским Akropolis, и BIG Vilnius компании Newsec Риды Калвайтене, в июле потоки клиентов уже достигали около 90-95% обычных потоков, в августе с возвращением обязательного ношения масок, они сократились до 80%, однако показатели оборота в целом выросли почти на 110%.

При этом она подчеркивает, что это не означает, что люди тратят больше – люди чаще планируют покупки и не заходят в торговые центры так часто.

Р. Калвайтене отметила, что по причине неопределенности планирование торговых центров по месяцам или кварталам "почти не существует", а из-за периода закрытия годовые показатели будут хуже, чем в прошлом году.