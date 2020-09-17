Новости

2020.09.17 16:21

Обороты торговых центров в Литве восстанавливаются, но тревога осталась

LRT.lt2020.09.17 16:21

Месячные обороты торговых центров Литвы восстанавливаются, а в некоторых случаях даже превышают прошлогодние показатели, однако беспокойства все еще достаточно, пишет литовская деловая газета Verslo zinios.

По словам главы управляющей имуществом торговых центров Ozas, каунасским Akropolis, и BIG Vilnius компании Newsec Риды Калвайтене, в июле потоки клиентов уже достигали около 90-95% обычных потоков, в августе с возвращением обязательного ношения масок, они сократились до 80%, однако показатели оборота в целом выросли почти на 110%.

При этом она подчеркивает, что это не означает, что люди тратят больше – люди чаще планируют покупки и не заходят в торговые центры так часто.

Р. Калвайтене отметила, что по причине неопределенности планирование торговых центров по месяцам или кварталам "почти не существует", а из-за периода закрытия годовые показатели будут хуже, чем в прошлом году.

1 / 1Pranešimo autorių nuotr.
# Литва

Популярно

Жанна Немцова, Борис Немцов

Новости

2020.09.17 09:05

Жанна Немцова в интервью ЛРТ: мой отец дал лучшую характеристику Лукашенко - славянский Каддафи

6
Vladimiras Putinas

Новости

2020.09.17 09:53

Марюс Лауринавичюс. 20 лет Путину. «Великий обман» — секретный план КГБ подтверждается найденными документами

Koronavirusas Lietuvoje

Новости

2020.09.17 10:37

В литовской больнице - 8 случаев заражения коронавирусом

Новости

2020.09.17 12:04

Снова скачок: за сутки в Литве - 62 случая коронавируса

Sviatlana Cichanouskaja švenčia gimtadienį Vilniuje

Новости

2020.09.16 17:12

Тихановская: Надеюсь, это ещё не окончательный ответ России

Владимир Мирзоев

Новости

2020.09.17 11:01

Режиссер Мирзоев: Когда человек кооптируется нашей властью, он быстро протухает

Saulius Skvernelis ir Mateuszas Morawieckis

Новости

2020.09.17 15:18

Сквернялис поддерживает Польшу в споре с ЕС: санкциями угрожать нельзя

11
Кипр

Новости

2020.09.17 10:05

Как богатые россияне в одночасье становятся гражданами ЕС

Aleksejus Navalnas

Новости

2020.09.17 14:28

Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Linas Linkevičius ir Mike`as Pompeo

Новости

2020.09.17 12:23

Глава МИД: США и Литва поддерживают жителей Беларуси в борьбе за демократию

Поиск