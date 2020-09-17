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2020.09.17 16:53

Сергея Дмитриева исключили из фракции в Вильнюсском городском совете

LRT.lt2020.09.17 16:53
Sergejus Dmitrijevas
Sergejus Dmitrijevas / BNS nuotr.

Партия труда исключила Сергея Дмитриева из фракции в Вильнюсском городском совете, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Такое решение последовало после его комментариев о гибели лидера донецких сепаратистов Александре Захарченко, которого два года назад он охарактеризовал как героя. По словам старосты Партии труда Айдаса Гедвиласа, фракция отмежевалась от этих взглядов Дмитриева.

Политик был избран в Вильнюсское самоуправление по списку Партии труда, теперь ему будет предложено отказаться от мандата члена совета. Дмитриев также включен 73 номером в список кандидатов от партии на выборах в Сейм.

Sergejus Dmitrijevas
Sergejus Dmitrijevas
Sergejus Dmitrijevas
1 / 1BNS nuotr.
Sergejus Dmitrijevas
# Литва

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