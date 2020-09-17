Сергея Дмитриева исключили из фракции в Вильнюсском городском совете

Партия труда исключила Сергея Дмитриева из фракции в Вильнюсском городском совете, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Такое решение последовало после его комментариев о гибели лидера донецких сепаратистов Александре Захарченко, которого два года назад он охарактеризовал как героя. По словам старосты Партии труда Айдаса Гедвиласа, фракция отмежевалась от этих взглядов Дмитриева.



Политик был избран в Вильнюсское самоуправление по списку Партии труда, теперь ему будет предложено отказаться от мандата члена совета. Дмитриев также включен 73 номером в список кандидатов от партии на выборах в Сейм.