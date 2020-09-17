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2020.09.17 12:23

Глава МИД: США и Литва поддерживают жителей Беларуси в борьбе за демократию

LRT.lt, BNS2020.09.17 12:23
Linas Linkevičius ir Mike`as Pompeo
Linas Linkevičius ir Mike`as Pompeo / URM nuotr.

Соединенные Штаты Америки и Литва поддерживают жителей Беларуси, продолжающих борьбу за демократию в своей стране, заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

"Мы продолжаем укреплять стратегическое партнерство. Я поблагодарил за осевую роль США в обеспечении безопасности Литвы и всего региона. Мы также поддерживаем белорусских людей в их продолжающейся борьбе за демократию", – написал министр в четверг в социальной сети "Твиттер" после встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

Представитель Госдепартамента США Морган Ортагус, в свою очередь отметил, что М. Помпео благодарен Литве за ее руководящую роль в поддержании независимости и территориальной целостности Беларуси, а также демократических прав ее жителей.

Из-за жестокого подавления протестов и фальсификации президентских выборов в Беларуси страны ЕС обсуждают введение санкций в отношении ответственных госслужащих.

Кроме прочего, Литва и США подписали соглашение о сотрудничестве в развитии инфраструктуры телекоммуникаций пятого поколения (5G).

Linas Linkevičius ir Mike`as Pompeo
Linas Linkevičius ir Mike`as Pompeo
Linas Linkevičius ir Mike`as Pompeo
Linas Linkevičius ir Mike`as Pompeo
Linas Linkevičius ir Mike`as Pompeo
Linas Linkevičius ir Mike`as Pompeo
1 / 4URM nuotr.
Linas Linkevičius ir Mike`as Pompeo
Linas Linkevičius ir Mike`as Pompeo
2 / 4URM nuotr.
Linas Linkevičius ir Mike`as Pompeo
Linas Linkevičius ir Mike`as Pompeo
3 / 4URM nuotr.
Linas Linkevičius ir Mike`as Pompeo
Linas Linkevičius ir Mike`as Pompeo
4 / 4URM nuotr.
Linas Linkevičius ir Mike`as Pompeo
Linas Linkevičius ir Mike`as Pompeo
Linas Linkevičius ir Mike`as Pompeo
Linas Linkevičius ir Mike`as Pompeo
# Литва

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