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2020.09.17 10:37

В литовской больнице - 8 случаев заражения коронавирусом

BNS, LRT.lt2020.09.17 10:37
Koronavirusas Lietuvoje
Koronavirusas Lietuvoje / V. Balkūno nuotr.

В больнице литовского города Радвилишкис выявлены восемь случаев заражения коронавирусом, сообщил в среду BNS директор этого медучерждения. 

"Болезнь выявлена у семи работников и одного пациента", – сообщил директор больницы Вайдас Салинскас.

Во вторник заражение было подтверждено у трех лиц, а в среду – у пяти.

В. Смалинскас утверждает, что сначала вирус был выявлен у специалиста персонала по уходу и у пациента, они ощутили симптомы болезни. "В данный момент берутся анализы у всех работников и пациентов больницы", – сообщил он.

У директора больницы пока нет точных данных о том, сколько работников и пациентов могли иметь контакт высокого риска.

Как сообщил BNS Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ), первые два зараженных были внесены в статистику, опубликованную в среду, однако не были связаны – "позднее информация была уточнена".

По данным НЦОЗ, в Отделении ухода с зараженными коллегами могли иметь контакт 30 работников и около 40 пациентов, а в Приемном отделении – пять работников.

От COVID-19 в Литве в общей сложности скончались 87 человек.

Koronavirusas Lietuvoje
Koronavirusas Lietuvoje
Koronavirusas Lietuvoje
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Koronavirusas Lietuvoje
# Литва

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