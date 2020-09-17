В литовской больнице - 8 случаев заражения коронавирусом

В больнице литовского города Радвилишкис выявлены восемь случаев заражения коронавирусом, сообщил в среду BNS директор этого медучерждения.

"Болезнь выявлена у семи работников и одного пациента", – сообщил директор больницы Вайдас Салинскас.

Во вторник заражение было подтверждено у трех лиц, а в среду – у пяти.

В. Смалинскас утверждает, что сначала вирус был выявлен у специалиста персонала по уходу и у пациента, они ощутили симптомы болезни. "В данный момент берутся анализы у всех работников и пациентов больницы", – сообщил он.

У директора больницы пока нет точных данных о том, сколько работников и пациентов могли иметь контакт высокого риска.

Как сообщил BNS Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ), первые два зараженных были внесены в статистику, опубликованную в среду, однако не были связаны – "позднее информация была уточнена".

По данным НЦОЗ, в Отделении ухода с зараженными коллегами могли иметь контакт 30 работников и около 40 пациентов, а в Приемном отделении – пять работников.

От COVID-19 в Литве в общей сложности скончались 87 человек.