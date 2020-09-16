Урсула фон дер Ляйен: ЕС - на стороне белорусского народа

"Европейский союз – на стороне белорусского народа", – заявила в среду, выступая в Европарламенте с ежегодной речью о положении дел в ЕС, глава Еврокомиссии (высшего исполнительного органа ЕС) Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в ЕС были поражены храбростью участников массовых демонстраций на площади Независимости в Минске и женских маршей солидарности.



"Народ Белоруссии должен иметь право свободно распоряжаться своей судьбой, он не является пешкой на чьей-либо шахматной доске", – сказала глава Еврокомиссии, подтвердив позицию ЕС, что выборы в Белоруссии не были ни честными, ни свободными.

В этом контексте фон дер Ляйен упомянула и об отношениях ЕС с Россией, обратившись к сторонникам более тесных связей с Москвой. По мнению главы Еврокомиссии, отравление оппозиционера Алексея Навального – это не единичный случай, он вписывается в цепочку действий российских властей в Грузии и на Украине, в Сирии и в Солсбери (где было совершено покушение на Сергея Скрипаля), а также по вмешательству в выборы в зарубежных странах. "Никакой газопровод это не поменяет", – сказала она, очевидно имея в виду проект "Северный поток – 2". Это было единственное упоминание о России, о возможных санкциях фон дер Ляйен не говорила.

В своём выступлении глава Еврокомиссии подчеркнула важность реформы ЕС и укрепления его институтов, отметив, что необходимость этого вновь подчеркнула пандемия коронавирусной инфекции. Фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия скоро представит предложения по реформе миграционного законодательства, чтобы страны ЕС действовали по вопросу о миграции солидарно. Она также, реагируя на действия польских властей, заявила, что в Евросоюзе не должно быть места для так называемых "свободных от ЛГБТ зон". В целом основной мыслью выступления была необходимость большего единства стран ЕС, в том числе на внешнеполитической арене.



Евросоюз официально не признал результаты выборов президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным, победил Александр Лукашенко. Это ещё один пункт его расхождений с Москвой – Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой и предоставил Белоруссии под его руководством новый кредит.



Радио "Свобода"