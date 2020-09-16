Почему так сложно вновь открыть границы в Европе?

"Шенгенская зона сильно пострадала из-за коронакризиса. С марта европейцы больше не могут свободно передвигаться. До каких пор это продлится? Ответ придет сначала из отдельных государств", - пишет Slate.fr.

"Мы забыли о них, мы думали, что они окончательно исчезли, однако в этом году они снова вернулись. С началом коронакризиса в Европе границы опять стали реальными. И с тех пор одни границы вновь открылись, другие все еще закрыты, иногда только для граждан определенных стран. Всего за несколько недель была поставлена под угрозу Шенгенская зона - территория свободного передвижения людей внутри Евросоюза", - говорится в статье.

"(...) Люди забыли о том, что отдельные государства обладают властью закрывать границы", - подчеркивает Рафаэль Боссонг, исследователь и специалист по ЕС из Немецкого института по международным делам и безопасности (Stiftung Wissenschaft und Politik) в Берлине. Остается лишь задаться вопросом, были ли законными подобные решения, принимаемые в большинстве случаев в одностороннем порядке", - указывает издание.

"Одним словом: да, - отвечает журналист. - Шенгенские соглашения и европейские директивы о свободном передвижении позволяют странам-членам "временно восстанавливать контроль на своих национальных границах в случае угрозы общественному порядку или безопасности на возобновляемые периоды в 30 дней". Все это возможно на срок не более шести месяцев. "Ничто не было явно незаконным, но это остается открытым для интерпретации и истолкования. Чем дольше это длится, тем менее законным оно становится, - поясняет Рафаэль Боссонг. - Необходимо дать разъяснения и доказать, что общественному порядку угрожает опасность. К тому же впервые в качестве причины упоминаются соображения здравоохранения".

"Фредерика Беррод, профессор Института политических исследований в Страсбурге и специалист по европейскому праву, сбавляет тон: "На мой взгляд, это не совсем законно. Конечно, всегда можно остановить потоки на границах, чтобы защитить здоровье. Но в марте во многих случаях защищалось не здоровье, а общественное мнение. Когда Германия закрыла свои двери, это произошло потому, что Северо-Восток Франции был помечен красным цветом. Чтобы предотвратить проезд, надо было ввести строгие ограничения для жителей немецкого государства".

"(...) Я жительница пограничной зоны. Между Страсбургом и Келем больше нет настоящей границы. Для человека, живущего в Страсбурге, совершенно нормально делать покупки в Келе, для этого достаточно сесть на трамвай, - рассказывает Фредерика Беррод. - Это было довольно травматично, потому что мы оказались перед забаррикадированной границей, с полицией и невозможностью ее пересечь. Это даже разделило семьи".

"(...) Когда же появятся объективные и стандартизированные критерии для ЕС? Скоро, если европейские страны придут к соглашению, - рассуждает автор статьи. - В начале сентября Еврокомиссия представила проект, направленный на прояснение ситуации. В программе предусматривается принятие единых критериев и ограничений для введения пограничного контроля, одинаковые меры для путешественников в зонах риска, а также более эффективное сотрудничество. Таким образом, европейская исполнительная власть предлагает мыслить категориями регионов, а не категориями отдельных стран".

"Итак, проблема решена? До этого далеко, - указывает журналист. - Потому что, в конечном счете, именно государства-члены принимают решения в отношении границ, а также здоровья. Еврокомиссия может только рекомендовать и координировать. 27 государств-членов ЕС должны договориться по этому поводу. "В плане Еврокомиссии важно само желание согласовывать меры, - подчеркивает Фредерика Беррод. - Кризис вновь вернул двусторонний характер границы, когда границы стали закрываться с одной стороны, но не с другой. Мы работаем над усовершенствованием сотрудничества".

"За исключением того, что "большинство государств-членов говорят, что нам необходимо лучше координировать свои действия, и в то же время они иногда придерживаются старых национальных рефлексов", - напоминает Рафаэль Боссонг. Например, Венгрия несколько недель назад в мгновение ока закрыла свои границы для всех нерезидентов после увеличения числа положительных случаев заражения Covid-19. Как будто вирус способен останавливаться на границах, - пишет Slate.fr. - Фредерика Беррод усматривает в этом "политический оппортунизм". "В отдельных государствах существует рефлекс, состоящий в том, что "для того, чтобы не заболеть гриппом, достаточно закрыть окно". В марте так думали многие французы".

"(...) Я придерживаюсь мнения, что инстинкт национальной отчужденности длился слишком долго, - отмечает Рафаэль Боссонг. - Усилия по координации между странами должны стать чуть ли не обязательными, при этом следует устранить лазейки в законе, которые позволяют обновлять пограничный контроль каждые шесть месяцев. Необходимо также улучшать инструменты кризисной координации". Фредерика Беррод подводит итог: "ЕС должен играть роль координатора, [...] чтобы планы кризисов решались на уровне Евросоюза, а заявки подавались на уровне отдельных государств".

"Это необходимо для того, чтобы блок был готов к следующему кризису, но также и для того, чтобы свобода передвижения, являющаяся основой европейского строительства, не подвергалась сомнению в долгосрочной перспективе", - резюмирует Фабьен Жанник-Шербоннель.



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