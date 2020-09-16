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2020.09.16 16:08

Глава Еврокомиссии: никакой газопровод не изменит поведение России

Deutsche Welle2020.09.16 16:08
Ursula von der Leyen gave the State of the Union address
Ursula von der Leyen gave the State of the Union address / AP

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении в Брюсселе в среду, 16 сентября, предостерегла сторонников сближения с Россией от попыток наладить диалог с российской стороной с помощью газопровода "Северный поток - 2".

"Тем, кто требует более близких отношений с Россией, я скажу так: отравление Алексея Навального химическим боевым веществом - не единичный случай", - напомнила глава ЕК. По словам фон дер Ляйен, подобное поведение российских спецслужб можно было ранее видеть в Грузии, в Украине, в Сирии и в Солсбери. "Поведение России остается прежним - и никакой газопровод здесь ничего не изменит", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В Германии уже около двух недель продолжается дискуссия о том, стоит ли в качестве реакции на отравление Алексея Навального окончательно остановить строительство газопровода "Северный поток - 2". Правительство Германии до сих пор оставляет вопрос открытым.

В Кремле заявили о категорическом несогласии с высказываниями фон дер Ляйен о России и призвали ЕС не политизировать строительство "Северного потока - 2". По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, этот коммерческий проект находится в русле интересов и России, и стран Евросоюза, "в первую очередь Германии".

Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите".

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) 2 сентября, а затем и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) сделали заявления о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила неоспоримый результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - указала Меркель. 14 сентября стало известно, что к таким же выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции, куда обратилась немецкая сторона для проверки своих результатов. В России причастность к отравлению политика отрицают.

15 сентября Навальный впервые выступил в соцсетях. Он сообщил, что идет на поправку и уже целый день дышал без посторонней помощи.

Ursula von der Leyen gave the State of the Union address
Ursula von der Leyen gave the State of the Union address
Ursula von der Leyen gave the State of the Union address
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Ursula von der Leyen gave the State of the Union address
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