Глава Еврокомиссии: никакой газопровод не изменит поведение России

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении в Брюсселе в среду, 16 сентября, предостерегла сторонников сближения с Россией от попыток наладить диалог с российской стороной с помощью газопровода "Северный поток - 2".

"Тем, кто требует более близких отношений с Россией, я скажу так: отравление Алексея Навального химическим боевым веществом - не единичный случай", - напомнила глава ЕК. По словам фон дер Ляйен, подобное поведение российских спецслужб можно было ранее видеть в Грузии, в Украине, в Сирии и в Солсбери. "Поведение России остается прежним - и никакой газопровод здесь ничего не изменит", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В Германии уже около двух недель продолжается дискуссия о том, стоит ли в качестве реакции на отравление Алексея Навального окончательно остановить строительство газопровода "Северный поток - 2". Правительство Германии до сих пор оставляет вопрос открытым.

В Кремле заявили о категорическом несогласии с высказываниями фон дер Ляйен о России и призвали ЕС не политизировать строительство "Северного потока - 2". По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, этот коммерческий проект находится в русле интересов и России, и стран Евросоюза, "в первую очередь Германии".

Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите".

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) 2 сентября, а затем и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) сделали заявления о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила неоспоримый результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - указала Меркель. 14 сентября стало известно, что к таким же выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции, куда обратилась немецкая сторона для проверки своих результатов. В России причастность к отравлению политика отрицают.

15 сентября Навальный впервые выступил в соцсетях. Он сообщил, что идет на поправку и уже целый день дышал без посторонней помощи.