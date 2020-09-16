Советник Науседы: за приобретение вакцин от COVID-19 ответственен Верига

За приобретение вакцин непосредственно отвечает министр здравоохранения Аурелиюс Верига, а его стремление рассмотреть этот вопрос на Госсовете по обороне – попытка избежать ответственности, считает советник президента Гитанаса Науседы.

"Организация процесса закупки вакцины от COVID-19 является особо важным вопросом обеспечения общественного здоровья, за который напрямую и лично ответственен министр здравоохранения", – отметил в переданном BNS комментарии советник президента по вопросам нацбезопасности Дарюс Кулешюс.

Он также является секретарем ГСО.

"Процесс закупки вакцины от COVID-19 уже начат, а стремление министра избавиться от своей прямой ответственности может быть связано с начатыми судебными расследованиями прежних закупок министерства", – пояснил Д. Кулешюс.

По утверждению советника президента, глава государства считает, что в будущем ГСО может быть созвано для решения вопросов стратегической борьбы со вспышкой COVID-19.

"Однако в данном конкретном случае у президента нет сомнений в том, что вакцину следует закупать, а избранный для этого способ - закупки вместе с другими странами Евросоюза путем подписания соответствующего договора с Еврокомиссией еще в июне, является подходящим. Однако закупка должна проходить прозрачно и эффективно. По мнению президента, министр должен направить свое внимание, время и решимость на выполнение своих непосредственных обязанностей, а не на попытки избежать ответственности", – заявил Д. Кулешюс.

Во вторник вечером в соцсети А. Верига поделился ответом советника президента по вопросам нацбезопасности Д. Кулешюса на отправленный ранее министерством призыв созвать ГСО – в документе говорится, что для созыва совещания в формате руководителей государства и системы обороны необходимы "обоснующие это материалы и аргументы".

"Конкретные процедурные документы проходящей сейчас закупки не является основанием для повестки ГСО", – отметил в ответе А. Вериге секретарь ГСО.

В свою очередь, А. Верига заявляет, что Д. Кулешюс даже не ознакомился с представленными документами, "поскольку не согласился подписывать стандартную декларацию о конфиденциальности, установленную Еврокомиссией, и не получил ключ для открытия этих документов".

По словам министра, на этой неделе Литва должна определиться о выделении дополнительных средств в прививочный фонд, а также "как можно быстрее определиться по стратегии приобретения вакцин".

"Мы считаем, что Литве необходимо незамедлительно принимать решения по приобретению вакцины от коронавируса, которые напрямую связаны с возможностью эффективно контролировать угрозу здоровью и жизни людей, создаваемую этим вирусом, одновременно избежав серьезных негативных последствий, которые потенциально охватят все сферы жизни государства", – отметил А. Верига.