Торговцы на рынках еще могут обратиться за компенсацией в 300 евро

Сегодня последний день, когда рыночные торговцы могут подать заявки на компенсацию за аренду места на рынке во время пандемии.

На выплаты в 300 евро могут претендовать те продавцы, которые торговали на рынках до и после карантина и фактически пострадали от пандемии. Представитель Налоговой инспекции Дануте Лауринавичене говорит, что за компенсацией уже обратилось более 7000 человек, а те, кто этого еще не сделал, должны заполнить онлайн-заявки.

Хотя уровень безработицы останется выше, чем в 2019 году, заработная плата будет расти как в частном, так и в государственном секторах, а экономика Литвы сократится меньше, чем планировалось. Такие прогнозы представил в понедельник Минфин.

Министр финансов Вилюс Шапока заверил, что в этом году спад экономики Литвы должен составить около 1,5 процента, а в следующем году он довольно быстро восстановится - рост достигнет 3,5 процента.

Это намного меньшее снижение, чем прогнозировалось ранее. Ранее министерство прогнозировало, что экономика страны упадет примерно на 7 процентов.

«За несколько лет до пандемии у нас были действительно хорошие финансы в стране, у нас был профицит экономики, поэтому никаких экономических дисбалансов не возникало», - рассказал о причинах В. Шапока. Он также отметил, что въездной туризм составляет относительно небольшую долю в Литве, поэтому поездки, ограниченные пандемией, не оказали столь значительного воздействия.

«Мы надеемся, что никаких радикальных мер по борьбе с пандемией в Литве и других странах не будет. Нам, литовцам, нравится иногда смотреть на все в темных тонах. Нам нужно сделать шаг назад, чтобы увидеть, как мы выглядим в контексте других стран. Здесь нужно радоваться, потому что мы действительно хорошо выдержали этот экономический шок», - резюмировал В. Шапока.