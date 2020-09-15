Литовские эксперты о Лукашенко и Путине: это сваривание лягушки на медленном огне

В понедельник Александр Лукашенко встретился в Сочи со своим самым важным сторонником Путиным. Путин пообещал поддержать белорусского лидера и выделить 1,5 миллиарда долларов США. Кредит спасет экономику страны, но Путин не будет вмешиваться во внутреннюю политику Бедаруси. В то же время в Беларуси начались совместные военные учения белорусских и российских войск. Как рассуждали в эфире Телевидения ЛРТ эксперты, президент России Владимир Путин усиливает свое влияние в стране, а Европейский Союз не может дать достойный ответ.

«Сейчас президент Путин топчет и унижает, я думаю, бывшего президента Беларуси Лукашенко (...). В то же время он стремится еще сильнее связать Беларусь и превратить ее в псевдогосударство, но сохранить очень послушного Лукашенко», - говорит Пятрас Вайтекунас, бывший министр иностранных дел Литвы и посол в Беларуси.

По словам бывшего дипломата, лидеры России и Беларуси пытаются «выиграть время», поэтому белорусский режим говорит об амбициях изменить конституцию страны, чтобы Лукашенко оставался у власти.

«Это значительная сумма»

В Сочи В.Путин также размышлял на тему, могут ли изменения в белорусской конституции подавить протесты. При этом В.Путин пообещал 1,5 миллиарда долларов США в качестве поддержке для Беларуси, экономика которой находится в особенно тяжелом положении из-за политического кризиса, забастовок и пандемии коронавируса.

"Это значительная сумма, которая обойдется России в копеечку. Конечно, такое соглашение скорее для прессы, потому что (Беларусь - LRT.lt) в этом году должна вернуть России более 1 миллиарда долларов США. В целом Россия одолжила Беларуси 8 миллиардов долларов. Это цена, которую Россия платит за свое влияние на Беларусь», - говорит Марюс Дубниковас, вице-президент Конфедерации бизнеса Литвы.







Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas / Vida Press nuotr.

Он прогнозирует, что в Беларуси возможен крах банков, поскольку население изымает свои вклады в разгар политического кризиса, финансовые резервы страны крайне слабы, а страна может столкнуться с «техническим банкротством». Белорусская валюта уже обесценилась, доходы и сбережения населения упали, число недовольных должно увеличиться.

Однако на помощь Минску придет Кремль, не желающий терять ближайшего союзника.

«Средства будут найдены, это уже было сделано. Россия всегда находила средства для геополитических проектов, в которых также используются экономические инструменты», - говорит профессор международных отношений и политологии Вильнюсского университета Рамунас Вилпишаускас.

По оценкам экономистов, Беларуси потребуется около 6 миллиардов долларов США. Обещанная сумма поможет частично рефинансировать предыдущие российские займы и продемонстрирует лояльным режиму Лукашенко силовым структурам, работникам государственного сектора, что он контролирует ситуацию.

«Думаю, что скоро Россия будет выдвигать другие, более конкретные требования. Как считают многие аналитики, и я с этим согласен, они будут связаны с продажей крупных компаний, принадлежащих Беларуси (...). Другими словами, (Россия - LRT.lt) будет стремиться еще больше утвердиться в экономике Беларуси», - говорит Р. Вильпишаускас. Фигурально он описал нынешнюю ситуацию как «сваривание лягушки на медленном огне».

Санкции и экономика





Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas / Vida Press nuotr.

В ответ на подавление минским режимом мирных демонстрантов и недемократические выборы, Литва вместе с Латвией и Эстонией ввела санкции против белорусских лидеров, включая самого А.Лукашенко. Европейский Союз все еще рассматривает список возможных санкций, но, по сообщениям СМИ, имя Лукашенко не упоминается - крупные европейские государства надеются сохранить с ним таким образом возможность диалога.

По словам Вильпишаускаса, этот вопрос санкций, который сейчас заблокирован Кипром, покажет, становится ли ЕС геополитическим игроком, как обещала назначенная год назад президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«На данный момент мне кажется, что, к сожалению, ЕС демонстрирует, что он не может наносить удары согласно своей весовой категории», - говорит Вильпишаускас, добавляя, что объявленные санкции не будут иметь реальных последствий.

С этим несогласна канцлер Министерства иностранных дел, бывший посол Литвы в ЕС Йовита Нелюпшене, по мнению которой перечень санкций является важным достижением.

«Мы всегда хотели бы, чтобы демократические инструменты действовали быстрее, сильнее, предпринимались более конкретные действия. Но мы говорим о двух типах действий: с одной стороны, Россия, у которой есть четкая геополитическая стратегия, явное превращение одной страны в псевдогосударство. Европейский Союз - это международная организация, которая всегда действует по принципу консенсуса (...), может предлагать, призывать и налагать санкции в критических случаях», - говорит Я. Нелюпшене.

Главный советник президента по внешней политике Аста Скайсгирите, в свою очередь, подчеркивает, что Гитанас Науседа сумел объединить страны региона, которым небезразлична Беларусь.