Важная информация для приезжающих в Литву: обязательны электронная регистрация и QR-код

Со вторника все пассажиры, прибывающие в Литву, должны отправлять личные данные в электронном виде в Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

Согласно Министерству транспорта и коммуникаций, пассажир, прибывающий регулярным, специальным или чартерным рейсом по воздуху, морю или суше, должен перед поездкой заполнить электронную форму на веб-сайте НЦОЗ и предоставить перевозчику полученное подтверждение - так называемый код QR (Quick Response) - при посадке в транспортное средство.

Это требование было установлено постановлением министра здравоохранения Аурелиюса Вериги.

«Здесь уже туроператоры или перевозчики обязаны обеспечить, чтобы перед посадкой в их транспортное средство пассажиры должны заполнить анкеты Национального центра общественного здоровья. (...) Это упростит сбор данных о людях, возвращающихся из пострадавших стран, и обеспечит соблюдение ими процедуры изоляции», - заявил Верига на пресс-конференции в пятницу.



Бумажные анкеты - только в крайних случаях

Если у человека нет мобильного устройства или доступа к Интернету, туроператоры, перевозчики или их представители должны сделать возможным заполнение электронного вопросника с использованием предоставленных ими средств.

Министерство подчеркивает, что бумажный опросный лист теперь можно подавать только в исключительных случаях - если это невозможно сделать в электронном виде в случае наземного транспорта по объективным причинам, например, из-за сбоев в подключении к Интернету.

В таких случаях перевозчики должны предоставить пассажирам распечатанные анкеты для заполнения, которые отправят заполненные анкеты пассажиров в НЦОЗ не позднее, чем в течение одного дня.

Кроме того, в случаях, когда человек прибывает в Литву наземным транспортом самостоятельно, например, на машине, он обязан зарегистрироваться в НЦОЗ, если путешествует из или через пораженную страну. Это необходимо сделать в течение 12 часов с момента прибытия.

Изоляция может быть сокращена для тех, кто возвращается в Литву

Со вторника после возвращения в Литву возможен более короткий период изоляции. Правда, человек должен соответствовать определенным условиям.

«Изоляцию можно сократить только для лиц, которые вернулись из-за границы и не контактировали с инфицированными коронавирусом, в течение всего этого периода не чувствовали никаких симптомов и по прошествии минимум 8 дней после возвращения в Литву прошли тест на COVID-19, ответ на который был отрицательным», - сказала в интервью Радио ЛРТ представитель Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

НЦОЗ заявляет, что решение о периоде сокращения изоляции было основано на данных инкубационного периода COVID-19.

«Это решение основано на четких инструкциях и данных Европейского центра профилактики и контроля над инфекционными заболеваниями о том, что средний инкубационный период COVID-19 составляет 5-6 дней. Это означает, что риск заболеть на второй недели после контакта с пациентом ниже. Это решение принято для того, чтобы люди могли вернуться к общественной жизни, на рынок труда, те, кто, конечно, этого хочет и соответствует указанным мною условиям», - подчеркивает Р. Лингене.