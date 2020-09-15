"Шарите": Навальный уже может вставать с кровати

Состояние Алексея Навального продолжает улучшаться, он отключён от аппарата искусственной вентиляции лёгких и уже может на короткое время вставать с кровати, сказано в официальном сообщении берлинской клиники "Шарите", в которой политик проходит лечение после отравления. В сообщении подчёркивается, что оно публикуется с разрешения Навального и его жены.

Ранее в нескольких крупных немецких СМИ появилась информация о том, что Алексей Навальный почти полностью пришёл в себя и может вспомнить события, предшествовавшие его отравлению. При этом сообщалось, что политик был отравлен новейшим типом боевого отравляющего вещества "Новичок" – более медленным по воздействию, чем "Новичок" уже известный, но более опасным. Издание Die Zeit, исходя из времени действия яда, предположило, что по планам преступников Навальный должен был умереть в самолёте по пути из Томска в Москву и остался жив только "благодаря цепочке счастливых случайностей": действиям пилота, который сразу же принял решение посадить самолёт, и врачей скорой помощи, оперативно вколовших оппозиционеру лекарство атропин.



В понедельник ещё две независимые лаборатории из Франции и Швеции подтвердили выводы специалистов из лаборатории бундесвера о том, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Об этом, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил Владимиру Путину в телефонном разговоре, потребовав от президента России разъяснений.



Ещё одно исследование образцов проб, взятых у Навального, в ближайшие дни проведут в своей лаборатории эксперты Организации по запрещению химического оружия.



Один из лидеров российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потерял сознание утром 20 августа в самолёте, когда возвращался из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Навальный был госпитализирован в местную больницу, где был введён в искусственную кому. Спустя двое суток российские врачи объявили, что причина состояния Навального – нарушение обмена веществ. Они исключили версию о целенаправленном отравлении, на которой настаивали соратники оппозиционера. При этом источники издания "Медуза" утверждают, что в Омске у политика была "чёткая картина отравления", поэтому ему вкололи атропин ещё когда он находился в машине скорой помощи.



Утром 22 августа, после долгих требований жены и коллег Навального, его перевезли на лечение в Берлин, в клинику "Шарите". После обследования правительство Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера заявило, что Алексей Навальный "вне всяких сомнений" был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием "Новичок", которое было использовано при покушении на Юлию и Сергея Скрипаль в британском городе Солсбери в 2018 году. При этом врачи до сих пор воздерживаются от прогнозов относительно полного восстановления Навального – они не исключают, что перенесённое отравление будет иметь длительные последствия для его здоровья.



Лидеры европейских стран требуют от России провести тщательное расследование отравления Навального, а в случае отказа грозят новыми санкциями. Российские власти все подозрения в причастности к отравлению отвергают, называя их "голословными". В Кремле также заявляют, что на данный момент нет никаких объективных причин для проведения расследования и возбуждения уголовного дела.



Радио "Свобода"