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2020.09.14 10:32

Новым премьер-министром Японии станет Ёсихидэ Суга

Радио «Cвобода»2020.09.14 10:32
Yoshihide Suga
Yoshihide Suga / AP nuotr.

71-летний генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга избран на пост главы правящей Либерально демократической партии, сообщает Киодо Цусин. Новая должность позволит ему занять в пятницу пост премьер-министра страны вместо ушедшего в отставку Синдзо Абэ.

Суга набрал 377 голосов, его соперники — бывший министр обороны Сигэру Исиба и бывший министр иностранных дел Фумио Кисида получили 68 и 89 голосов. Выборы прошли в сокращённом формате, в них приняли участие только депутаты парламента от правящей партии и по три представителя от каждой из её региональных организаций.

Суга дольше всех в истории Японии занимал должность генерального секретаря правительства страны, будучи назначенным на этот пост ещё в декабре 2012 года. Он избирался в парламент Японии и около года был министром внутренних дел и считался одним из ближайших сподвижников бывшего премьера. В 2019 году Суга объявил название эры правления нового императора Нарухито.

Абэ ушёл в отставку 28 августа. 16 сентября на внеочередной сессии парламента будет избран новый премьер-министр, ожидается, что Суга займёт этот пост, пользуясь большинство голосов правящей коалиции.

Yoshihide Suga
Yoshihide Suga
Yoshihide Suga
1 / 1AP nuotr.
Yoshihide Suga
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