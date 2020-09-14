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2020.09.14 10:28

Der Spiegel: Навальный должен был умереть в самолете

InoPressa2020.09.14 10:28
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas / AP nuotr.

"По информации Der Spiegel, после попытки отравления Алексея Навального все более вескими становятся свидетельства того, что к делу мог быть причастен Кремль. Немецкие ведомства предполагают, что злоумышленники руководствовались жестоким расчетом".

"Свидетельства участия российских правительственных органов в деле отравленного критика Кремля Алексея Навального становятся все более конкретными, - пишет издание. - По информации Der Spiegel, Навальный был отравлен модернизированным вариантом уже известных форм нервнопаралитического боевого вещества "Новичок".

"Этот яд более "жесткий", чем предыдущие формы, заявил президент Федеральной разведывательной службы (BND) Бруно Каль на прошлой неделе во время закрытого совещания".

"Для федерального правительства состав яда является главным свидетельством того, что в деле может быть замешан президент России Владимир Путин. Сообщается, что чем более сложным, новым и редким является химический состав яда, тем вероятнее, что получить доступ к нему можно только с помощью российского государственного аппарата", - говорится в статье.

"В настоящий момент немецкие службы безопасности исходят из того, что только российская спецслужба могла отравить Навального на пути к аэропорту или непосредственно в нем. (...) По их мнению, расчет злоумышленников заключался в том, что Навальный должен был умереть еще на борту самолета. Лишь решительные действия пилота, экстренно посадившего самолет в Омске, и последующее лечение Навального антидотом в местной больнице спасли ему жизнь", - пишет издание.

"К расследованию была подключена и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). По информации Der Spiegel, в конце недели делегация ОЗХО посетила берлинскую клинику Charité и получила там образцы крови и мочи отравленного политика для дальнейшего исследования", - передает издание.

Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
1 / 1AP nuotr.
Aleksejus Navalnas
# Россия

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