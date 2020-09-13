В Литве начался марафон – основная программа главного бегового праздника года

В Вильнюсе стартовал самый долгожданный беговой праздник года – Вильнюсский марафон, организованный банком «Danske Bank». Мероприятие рассчитано на два дня. В воскресенье проходит основная программа праздника – марафон, полумарафон и бег на 10 км.

Старт марафонцев начался в воскресенье в 8:30 утра. Затем, в 9:50, стартовал полумарафон «Rimi». Второй старт полумарафона – в 10:30.

С 12:00 начнется церемония награждения победителей марафона, после чего будут награждаться победители полумарафона, а также будут вручены «Кубок Сейма» и «Кубок предприятий».

„Danske Bank Vilniaus maratonas 2020“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

В 15:00 начнется забег на 10-километровую дистанцию «Все мы люди». Второй старт этого забега – в 17:15. После чего состоятся награждения участников 10-километрового забега и вручение «Командного кубка».

Окончание мероприятия запланировано на 19:00.