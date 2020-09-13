Новости

2020.09.13 09:53

В России сегодня основной день голосования на выборах

Радио «Cвобода»2020.09.13 09:53
Rinkimai Rusijoje
Rinkimai Rusijoje / AP nuotr.

В 83 российских регионах проводится голосование на выборах различного уровня.

В этом году власти впервые разрешили местным избирательным комиссиям проводить выборы в течение трёх дней. Это изменение, как сообщает ТАСС, связано с продолжающейся пандемией коронавируса и призвано содействовать защите здоровья избирателей. 11 и 12 сентября были установлены как дополнительные дни, а 13 сентября - как основной день голосования.

В общей сложности 11-13 сентября в России* проходят более 9 тысяч различных избирательных кампаний и местных референдумов.

Впервые многодневное голосование в России было использовано в ходе плебисцита по одобрению поправок к Конституции (25 июня—1 июля). Газета "Коммерсантъ" обращает внимание, что тогда возникли сложности при попытках организовать наблюдение за ходом голосования - из-за продолжительности по времени. Право направлять наблюдателей могли только федеральная и региональные общественные палаты. По соглашению с общественными палатами, на участках могли присутствовать наблюдатели от партий, но этим правом воспользовались не все: КПРФ, "Яблоко" и ПАРНАС отказались.

*Официальная российская статистика включает сведения по аннексированному Крыму

Радио Свобода

Rinkimai Rusijoje
Rinkimai Rusijoje
Rinkimai Rusijoje
1 / 1AP nuotr.
Rinkimai Rusijoje
# Россия# российская оппозиция# Крым# выборы

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