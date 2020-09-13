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2020.09.13 09:45

Греция вооружается в свете конфликта с Турцией

DW2020.09.13 09:45
Graikija/Turkija (asociatyvi)
Graikija/Turkija (asociatyvi) / AP nuotr.

Афины увеличат численность армии, закупят истребители Dassault Rafale, вертолеты и фрегаты, заявил греческий премьер. Конфликт Греции и Турции связан с возможными месторождениями нефти и газа в Средиземном море.

Греция намерена пополнить оснащение своей армии в свете обострения отношений с Турцией. Речь идет о приобретении у Франции 18 многоцелевых истребителей Dassault Rafale, заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в субботу, 12 сентября. Афины также хотят приобрести вертолеты и четыре новых фрегата. А еще четыре судна этого типа, выпущенные в Германии, пройдут модернизацию. Кроме того, ряды вооруженных сил Греции в течение 5 лет пополнят 15 000 новобранцев.

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли приветствовала намерение Афин. Это первая покупка истребителей Dassault Rafale европейским государством.

Афины не исключают привлечение Международного суда ООН

Поведение Турции "угрожает" восточным границам Европы и "подрывает" безопасность в регионе, отметил Мицотакис. Афины готовы разрешить разногласия с Анкарой мирным путем, подчеркнул он. Однако премьер Греции допустил привлечение Международного суда ООН, если сторонам не удастся прийти к единой позиции.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал греческие власти воздержаться от "ошибочных действий". Турецкий лидер также предостерег от "ссоры" с Турцией президента Франции Эмманюэля Макрона, который 10 сентября призвал Анкару не пересекать "красные линии" в конфликте с Афинами.

Притязания Турции и Греции на возможные месторождения в Средиземном море

Конфликт между Турцией и Грецией не утихает уже несколько недель, разгоревшись из-за спорных районов на востоке Средиземного моря. Оба государства изъявили притязания на территории с возможными месторождениями нефти и газа. Евросоюз призывает Турцию остановить геологоразведочное бурение в спорных районах и угрожает санкциями. Однако Анкара отказывается идти на уступки.

DW

Graikija/Turkija (asociatyvi)
Graikija/Turkija (asociatyvi)
Graikija/Turkija (asociatyvi)
1 / 1AP nuotr.
Graikija/Turkija (asociatyvi)
# Греция# Турция# В мире

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