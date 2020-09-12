Литовский дипломат о ситуации С. Алексиевич: ей предлагалось уехать за рубеж, но она хочет оставаться с белорусами

Советник-посланник посольства Литвы в Беларуси Аста Андрияускене провела две ночи в квартире лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич. В эти ночи, по словам дипломата, в квартире было тихо, но непонятно, чем ситуация может еще обернуться. Дипломаты разных стран предлагали С. Алексиевич покинуть страну, но она не хочет этого делать и готова оставаться в Беларуси со своим народом.

А. Андрияускене утверждает, что ночью никто не пытался проникнуть в дом нобелевского лауреата по литературе, но квартира находится на 7-м этаже, и невозможно предположить, кто может поджидать у дверей подъезда. По словам литовского дипломата, сама писательница в этой сложной ситуации проявляет силу духа.

«Я действительно восхищаюсь ею, потому что, когда я вижу такую ​​хрупкую женщину, которая в такой сложной ситуации старатся проявлять спокойствие... На самом деле, она спокойна, настроена бодро, решительно», - говорит она.

Lietuvos ir kiti ES diplomatai atvyko pas S. Aleksijevič siekdami apsaugoti nuo sulaikymo / A. Andrijauskienės nuotr.

По словам А. Андрияускене, дипломаты стараются всегда находиться рядом с С. Алексиевич. Это, по их мнению, может предотвратить ее задержание, как было в случае с другими активистами Координационного совета.

«Трудно предсказать, какие меры могут быть предприняты против нее, но мы видим, что произошло со всеми остальными членами президиума Координационного совета. Их было семеро, и на данный момент все либо задержаны, либо, так сказать, вынуждены уехать за границу, так что С. Алексиевич – единственная, кто остается на свободе», - говорит А. Андрияускене.

По словам А. Андрияускене, послы и дипломаты стараются помочь нобелевскому лауреату всем, чем могут.

«Мы все старались помочь, чем могли, задействовали все средства, находившиеся в нашем арсенале. Представители посольств поочередно старались быть поближе, но при этом не нарушая ее личной жизни. Ведь необходимо понимать, что постоянное присутствие в квартире посторонних людей не обязательно доставляет комфорт. Такова наша договоренность – днем ​​всегда где-то рядом находятся (дипломаты - LRT.lt) или у нее есть возможность позвонить кому-нибудь из послов ЕС, а ночью... Так уж вышло, что я одной из первых провела ночь с нею рядом, но сегодня ночью уже должны быть представители других стран», - говорит она.

Lietuvos ir kiti ES diplomatai atvyko pas S. Aleksijevič siekdami apsaugoti nuo sulaikymo / A. Andrijauskienės nuotr.

Сама С. Алексиевич не выходила из квартиры со среды. Из соображений безопасности она всегда находится дома, и дипломатический корпус пытается обеспчить ее всем необходимым, чтобы писательнице не приходилось выходить из дома. Литовский дипломат не взялась прогнозировать, как долго будет продолжаться такая ситуация.

Координационный совет белорусской оппозиции продолжит работу, несмотря на задержания или выдворения из страны почти всех членов его президиума. Об этом сообщили в его пресс-службе.

«Согласно изменениям в регламенте от 6 сентября 2020 года, в случае, если у членов президиума нет возможности принимать решения, решения в совете принимаются основным составом совета простым большинством голосов», - говорится в заявлении.

«Таким образом, деятельность КС продолжается», - добавили там.

Maryja Kalesnikava / AP nuotr.

Между тем сегодня стало известно, что члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову перевели в Жодино (Минская область), «без объяснения причин». Об этом сообщили в штабе незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Как передал корреспондент DW, это значит, что ее поместили в СИЗО при тюрьме №8.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель напрямую коснулась ситуации в Беларуси в своем еженедельном видеоподкасте, посвященном Международному дню демократии 15 сентября.

«Мы видим по всему миру, как даже авторитарные системы могут быть экономически успешными и бросать нам вызов во многих областях - в ущерб основным правам», - отметила глава правительства Германии. В качестве примера она привела положение в Беларуси, где «приверженность демократии буквально растоптана ногами».