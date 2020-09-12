Новости

2020.09.12 12:18

В России объявлен конкурс концепций Мавзолея без тела Ленина

Радио «Cвобода»2020.09.12 12:18
Московский Кремль с мавзолеем В. Ульянова (Ленина)
Московский Кремль с мавзолеем В. Ульянова (Ленина) / Wikipedia

Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию Мавзолея без тела Владимира Ленина. Решение о проведении конкурса приняли в конце августа, но положения утвердили и опубликовали только 11 сентября. Итоги конкурса будут подведены на фестивале "Зодчество" в Москве, с 11 по 13 ноября.

К участию в конкурсе приглашены как архитекторы и художники, так и обычные граждане России и СНГ. Всем им предлагается сделать зарисовки проекта будущего использования Мавзолея.

В сообщении организаторов говорится, в частности, что нахождение тела Ленина противоречит современным представлениям о памяти и является нарушением русской православной традиции. При этом здание Мавзолея находится под охраной ЮНЕСКО и обеспечивает гармоничную связь с Кремлём.

По мнению Союза архитекторов, Мавзолей стоит сделать филиалом Государственного музея архитектуры имени Щусева. Предполагается, что там в музее можно разместить экспозицию об истории проектирования всех версий здания Мавзолея — фанерной, деревянной и гранитной. Участникам конкурса также предлагается составить генеральный план с маршрутом, связывающим Мавзолей с музеем архитектуры на Воздвиженке.

В состав жюри приглашены министр культуры Ольга Любимова, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, директор музея Кремля Елена Гагарина.

Тело Ленина в прозрачном саркофаге хранится в Мавзолее с 1924 года. Первое фанерное сооружение построили в январе 1924 года, сразу после смерти вождя. Второй деревянный Мавзолей был построен в мае 1924 года. Гранитное сооружение построили к октябрю 1930 года. При Мавзолее работает лаборатория по сохранению тела Ленина.

Споры о необходимости перезахоронения тела вождя начались в 1989 году. Тогда народный депутат СССР Юрий Карякин заявил, что Ленин хотел, чтобы его похоронили на кладбище рядом с могилой матери. Однако документальных подтверждений этому не нашлось. Племянница Ленина Ольга Ульянова назвала утверждения депутата выдуманными.

Радио Свобода

Московский Кремль с мавзолеем В. Ульянова (Ленина)
Московский Кремль с мавзолеем В. Ульянова (Ленина)
Московский Кремль с мавзолеем В. Ульянова (Ленина)
1 / 1Wikipedia
Московский Кремль с мавзолеем В. Ульянова (Ленина)
# Россия# Москва# Ленин# СССР

Популярно

Ольга Полевикова

Новости

2020.09.11 16:08

Глава Русского театра Ольга Полевикова: какая разница, вы панк, рокер или суфий - мы все заняты экзистенциальными вопросами интервью LRT.lt

5
Koronavirusas. Oro uostai

Новости

2020.09.11 13:33

Литва меняет критерии для пораженных коронавирусом стран

Protestai Baltarusijoje

Новости

2020.09.11 15:01

Чего не хватает Беларуси для "арабской весны"?

Baras

Новости

2020.09.11 17:09

В Литве могут ввести обязательную регистрацию в барах и кафе

Darbas iš namų. Nuotolinis darbas.

Новости

2020.09.11 15:17

В Литве снова растет безработица, хотя число вакансий - рекордное в этом году

Vilniaus policija sukelta ant kojų – ieško galimai pagrobtos mergaitės

Новости

2020.09.12 08:00

Жестокое преступление в Авиженяй: в лесу найдена убитая женщина

Kaukės. Koronavirusas

Новости

2020.09.12 12:02

Число заражений растет: в Литве за сутки установлено 53 новых случая COVID-19

Palaikymas Aleksejui Navalnui

Новости

2020.09.12 10:00

Глава разведки ФРГ рассказал, каким веществом отравили Навального

Artemijus Troickis

Новости

2020.09.12 10:20

От спасения фестивалей до ситуации в Беларуси: конференция «What’s Next In Music?» углубилась в сегодняшние проблемы

5

Новости

2020.09.11 15:32

Новый этап интеграции ромов в Вильнюсе: что нужно знать?

Поиск