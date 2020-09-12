В России объявлен конкурс концепций Мавзолея без тела Ленина

Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию Мавзолея без тела Владимира Ленина. Решение о проведении конкурса приняли в конце августа, но положения утвердили и опубликовали только 11 сентября. Итоги конкурса будут подведены на фестивале "Зодчество" в Москве, с 11 по 13 ноября.

К участию в конкурсе приглашены как архитекторы и художники, так и обычные граждане России и СНГ. Всем им предлагается сделать зарисовки проекта будущего использования Мавзолея.

В сообщении организаторов говорится, в частности, что нахождение тела Ленина противоречит современным представлениям о памяти и является нарушением русской православной традиции. При этом здание Мавзолея находится под охраной ЮНЕСКО и обеспечивает гармоничную связь с Кремлём.

По мнению Союза архитекторов, Мавзолей стоит сделать филиалом Государственного музея архитектуры имени Щусева. Предполагается, что там в музее можно разместить экспозицию об истории проектирования всех версий здания Мавзолея — фанерной, деревянной и гранитной. Участникам конкурса также предлагается составить генеральный план с маршрутом, связывающим Мавзолей с музеем архитектуры на Воздвиженке.

В состав жюри приглашены министр культуры Ольга Любимова, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, директор музея Кремля Елена Гагарина.

Тело Ленина в прозрачном саркофаге хранится в Мавзолее с 1924 года. Первое фанерное сооружение построили в январе 1924 года, сразу после смерти вождя. Второй деревянный Мавзолей был построен в мае 1924 года. Гранитное сооружение построили к октябрю 1930 года. При Мавзолее работает лаборатория по сохранению тела Ленина.

Споры о необходимости перезахоронения тела вождя начались в 1989 году. Тогда народный депутат СССР Юрий Карякин заявил, что Ленин хотел, чтобы его похоронили на кладбище рядом с могилой матери. Однако документальных подтверждений этому не нашлось. Племянница Ленина Ольга Ульянова назвала утверждения депутата выдуманными.

Радио Свобода