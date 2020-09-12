Число заражений растет: в Литве за сутки установлено 53 новых случая COVID-19

Вчера в стране выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. 13 из них – в Каунасском, 12 – в Шяуляйском, по 9 – в Вильнюсском и Паневежском, 6 – в Клайпедском, 2 – в Таурагском, по 1 – в Мариямпольском и Алитусском уездах.
Ввезенные случаи – из Украины, Беларуси и Испании
Из подтвержденных вчера случаев 5 являются ввезенными. В Вильнюсском уезде подтверждены два случая у лиц, прибывших из Украины, и два случая у лиц, вернувшихся из Беларуси. В Шяуляйском уезде был выявлен один случай у человека, вернувшегося из Испании.
Обстоятельства заражения пяти человек неизвестны
Обстоятельства заражения 5 человек в Шяуляйском, Каунасском и Клайпедском уездах пока не известны. Заболевания установлены, когда люди почувствовали симптомы или решили обследоваться профилактически. Эпидемиологическими исследованиями установлено, что эти люди не выезжали за границу и не взаимодействовали с зараженными, известными прежде.
17 человек заразились после контакта с ранее подтвержденными случаями
Установлено, что в Таурагском, Алитусском, Мариямпольском, Каунасском, Клайпедском, Шяуляйском, Вильнюсском уездах 17 человек заразились после контакта с ранее подтвержденными случаями.
Более половины случаев связаны с очагами
В очагах Каунасского, Паневежского, Шяуляйского, Клайпедского и Вильнюсского уездов вчера было подтверждено 26 новых случаев заболевания.
4 новых случая заражения коронавирусом, зафиксированные в Каунасском уезде, связаны с эпицентром в Расяйнском полицейском комиссариате.
В Каунасе подтверждены два случая у работников охраны. Обстоятельства их заражения связаны с ранее подтвержденным случаем в Алитусском уезде.
В Паневежском уезде заразились 9 человек. Они участвовали в семейном празднике в Паневежисе.
Один случай, связанный с армией, зафиксирован в Клайпедском уезде.
В Шяуляй подтверждены еще 4 случая заболевания у сотрудников швейного предприятия и 2 вторичных случая у членов их семей. Всего со вспышкой на этом предприятии связано 34 случая заболевания.
Также 2 новых случая в Шяуляй связаны с другим швейным предприятием, действующим в этом городе. Заболевания обнаружены у одного сотрудника предприятия и одного члена его семьи. С этим предприятием в настоящее время связано 9 случаев.
В Вильнюсе подтверждено 2 случая заболевания у лиц, посетивших один из баров Вильнюса.
Случаи в учебных заведениях
По одному случаю подтверждено в следующих учебных заведениях: в каунасской гимназии им. Иоанна Павла II, Вешвиляйской основной школе Юрбаркского района, Паневежской прогимназии «Vilties», вильнюсской прогимназии им. князя Гядиминаса, шяуляйских прогимназиях «Jovaro» и им. В. Кудирки. Все больные заразились в семьях.
По сообщению Национального центра общественного здоровья, в Литве с начала пандемии было подтверждено 3 296 случаев заражения коронавирусом, 1 127 человек до сих пор больны, 2 070 уже выздоровели.
Число конкретных людей, у которых была подтверждена болезнь с начала пандемии – 3 296
Число больных в настоящее время – 1 127
Число новых случаев заболевания, подтвержденных в пятницу – 53
Число скончавшихся от коронавируса – 86
Число людей, зараженных коронавирусом, но скончавшихся по другим причинам - 13
Число выздоровевших людей – 2 070
Число людей, находящихся в изоляции (больных, имевших контакт, прибывших с зараженных территорий) – 7 788