Число заражений растет: в Литве за сутки установлено 53 новых случая COVID-19

Вчера в стране выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. 13 из них – в Каунасском, 12 – в Шяуляйском, по 9 – в Вильнюсском и Паневежском, 6 – в Клайпедском, 2 – в Таурагском, по 1 – в Мариямпольском и Алитусском уездах.

Ввезенные случаи – из Украины, Беларуси и Испании

Из подтвержденных вчера случаев 5 являются ввезенными. В Вильнюсском уезде подтверждены два случая у лиц, прибывших из Украины, и два случая у лиц, вернувшихся из Беларуси. В Шяуляйском уезде был выявлен один случай у человека, вернувшегося из Испании.

Обстоятельства заражения пяти человек неизвестны

Обстоятельства заражения 5 человек в Шяуляйском, Каунасском и Клайпедском уездах пока не известны. Заболевания установлены, когда люди почувствовали симптомы или решили обследоваться профилактически. Эпидемиологическими исследованиями установлено, что эти люди не выезжали за границу и не взаимодействовали с зараженными, известными прежде.

17 человек заразились после контакта с ранее подтвержденными случаями

Установлено, что в Таурагском, Алитусском, Мариямпольском, Каунасском, Клайпедском, Шяуляйском, Вильнюсском уездах 17 человек заразились после контакта с ранее подтвержденными случаями.

Более половины случаев связаны с очагами

В очагах Каунасского, Паневежского, Шяуляйского, Клайпедского и Вильнюсского уездов вчера было подтверждено 26 новых случаев заболевания.

4 новых случая заражения коронавирусом, зафиксированные в Каунасском уезде, связаны с эпицентром в Расяйнском полицейском комиссариате.

В Каунасе подтверждены два случая у работников охраны. Обстоятельства их заражения связаны с ранее подтвержденным случаем в Алитусском уезде.

В Паневежском уезде заразились 9 человек. Они участвовали в семейном празднике в Паневежисе.

Один случай, связанный с армией, зафиксирован в Клайпедском уезде.

В Шяуляй подтверждены еще 4 случая заболевания у сотрудников швейного предприятия и 2 вторичных случая у членов их семей. Всего со вспышкой на ​​этом предприятии связано 34 случая заболевания.

Также 2 новых случая в Шяуляй связаны с другим швейным предприятием, действующим в этом городе. Заболевания обнаружены у одного сотрудника предприятия и одного члена его семьи. С этим предприятием в настоящее время связано 9 случаев.

В Вильнюсе подтверждено 2 случая заболевания у лиц, посетивших один из баров Вильнюса.

Случаи в учебных заведениях

По одному случаю подтверждено в следующих учебных заведениях: в каунасской гимназии им. Иоанна Павла II, Вешвиляйской основной школе Юрбаркского района, Паневежской прогимназии «Vilties», вильнюсской прогимназии им. князя Гядиминаса, шяуляйских прогимназиях «Jovaro» и им. В. Кудирки. Все больные заразились в семьях.

По сообщению Национального центра общественного здоровья, в Литве с начала пандемии было подтверждено 3 296 случаев заражения коронавирусом, 1 127 человек до сих пор больны, 2 070 уже выздоровели.

Число конкретных людей, у которых была подтверждена болезнь с начала пандемии – 3 296

Число больных в настоящее время – 1 127

Число новых случаев заболевания, подтвержденных в пятницу – 53

Число скончавшихся от коронавируса – 86

Число людей, зараженных коронавирусом, но скончавшихся по другим причинам - 13

Число выздоровевших людей – 2 070

Число людей, находящихся в изоляции (больных, имевших контакт, прибывших с зараженных территорий) – 7 788