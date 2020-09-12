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2020.09.12 12:20

На фестивале «Platforma» – живое выступление музыкантов под водой

Йовита Гайжаускайте, Служба телевизионных новостей LRT, LRT.lt2020.09.12 12:20
Menų festivalis „Platforma“
Menų festivalis „Platforma“ / N. Jankausko/LRT nuotr.

В Клайпеде стартует международный фестиваль искусств «Platforma». Зрителей ждут восемь танцевальных, документальных и кукольных спектаклей, а самым уникальным проектом устроители называют подводное выступление музыкантов из Дании.

Труппа из Дании готовится к субботнему спектаклю, репетируя под водой: проект «Aqua sonic» откроет 14-й Международный фестиваль искусств «Platforma».

«Критики называют это просто чудом, потому что в течение 55 минут исполнители поют и играют под водой. Действие проекта происходит в пяти аквариумах, куда погружаются музыканты и исполнители. Именно для этого проекта после 10 лет экспериментов были созданы специальные музыкальные инструменты, которые могут играть под водой», - говорит продюсер фестиваля Года Гедрайтите.

Menų festivalis „Platforma“
Menų festivalis „Platforma“ / N. Jankausko/LRT nuotr.

Единственное место, подходящее для показа – арена, потому что ни один пол не выдержит такого веса воды – заполненные аквариумы весят 17 тонн. Наша вода очень удивила исполнителей – особенно зеленоватым цветом.

«Вода звучит очень по-разному, потому что она может быть жесткой или мягкой, она может отличаться по составу, в ней может быть больше или меньше кальция, и от этого зависит звук. В Литве очень чистая вода, и здесь она будет отлично звучать», - говорит скрипач Роберт Карлссон.

Шоу длится почти час – и все это время исполнители находятся в воде.

«С одной стороны, чувствуешь себя в безопасности, но с другой стороны, когда поешь под водой – всегда страшно втянуть воду в легкие», - признается композитор и вокалистка Лайла Сковманд.

Menų festivalis „Platforma“
Menų festivalis „Platforma“ / N. Jankausko/LRT nuotr.

Всего в этом году на фестивале искусств «Platforma» зрителей ждут 8 проектов. Помимо датского шоу, они смогут увидеть спектакли из Германии, Италии и Эстонии, а также две литовские работы, созданные совместно с польскими и израильскими коллегами.

Фестиваль в Клайпеде продлится неделю. Документальные, исследовательские проекты и спектакли современного танца будут демонстрироваться на сценах «Фабрики культуры», кукольного и драматического театров.

Menų festivalis „Platforma“
Menų festivalis „Platforma“
Menų festivalis „Platforma“
Menų festivalis „Platforma“
Menų festivalis „Platforma“
1 / 3N. Jankausko/LRT nuotr.
Menų festivalis „Platforma“
Menų festivalis „Platforma“
2 / 3N. Jankausko/LRT nuotr.
Menų festivalis „Platforma“
Menų festivalis „Platforma“
3 / 3N. Jankausko/LRT nuotr.
Menų festivalis „Platforma“
Menų festivalis „Platforma“
Menų festivalis „Platforma“
# Литва# Культура

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