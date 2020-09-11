Глава Русского театра Ольга Полевикова: какая разница, вы панк, рокер или суфий - мы все заняты экзистенциальными вопросами

"Раньше существовали стили: рококо, барокко, классицизм, а сегодня есть всё и сразу. И все это – про толерантность, про то, что мы разрешаем другому быть не таким, как я; именно разрешаем, то есть внутренне спокойно реагируем на не такого, как мы. Для меня это очень ценно – не осуждать, не классифицировать, а позволить человеку жить так, как хочет он сам. Какая мне разница, вы панк, рокер или суфий, мы все заняты решением экзистенциальных вопросов, и наше различие только в том, каким способом мы реагируем на эти темы", - говорит в интервью LRT.lt руководитель Русского драматического театра Литвы Ольга Полевикова.

Она также рассказала о том, как театр пережил карантин и о главной премьере нового сезона - это «Воля» по творчеству В. Шукшина, которую представит режиссёр Владимир Гурфинкель.

"Легче всего погрязнуть в депрессии и повторять, что жизнь тяжела. Но весь мир сейчас живёт в таких же условиях, как и мы. На мой взгляд, наше положение более выгодно, чем у других театров. Например, закрылся Метрополитан-опера, и лучшие музыканты мира пошли упаковывать еду, это разве нормально? А ведь ни один из наших актёров не стал упаковывать или развозить еду. Поэтому сейчас надо просто работать" - делится своими размышлениями руководитель Русского театра.



- Ваш театр поддержал минский театр Янки Купалы, который пострадал от репрессий белорусских властей. За поддержку протестующих был уволен руководитель театра, вместе с ним из театра ушли более 50 человек. Как вы реагировали на события в Беларуси?

С театром Янки Купалы нас связывает творческая дружба. Первая реакция, конечно, – шок и сразу – мысль, чем мы можем помочь. Разве может быть по-другому?

- Вы участвовали и в «Пути свободы», который был проведен в Литве в поддержку белорусов - каковы ваши впечатления?

Это очень сильное эмоциональное переживание. Сильное и глубокое. Как раз то, что мы все переживаем в связи с событиями в Белоруси. В такие переломные исторические моменты невозможно не реагировать, невозможно просто наблюдать.



- Этот год богат на события. Как вы и театр реагировали на эпидемию коронавируса?

- Когда ты отвечаешь за столько людей, некогда паниковать, надо думать, что делать. Мы сосредоточились на том, какие вопросы нужно решить, как организовать работу дистанционно. И когда мне говорят, что карантин для кого-то был периодом отдыха, я недоумеваю, потому что мы работали с утра до ночи.

У нас в штате более 100 человек. Все наше внимание было направлено на то, чтобы поддержать и успокоить коллектив. Бесконечные встречи в Zoom, репетиции онлайн, тренажи. Оказалось, что все это возможно организовать удаленно. Я понимала, что карантин и невозможность выходить из дома психологически сложны для любого. Я знала, что рутинная работа, ритм, ежедневные обязанности могут помочь этот период пережить легче. Мы как организация достойно пережили этот период.

- Получали ли работники театра зарплаты?

- Нашей задачей было сохранить рабочие места и зарплаты. Кто-то уходил в простой, кто-то – в отпуск, кому-то нужно было несколько поменять род деятельности. Таким образом нам удалось большинству сохранить зарплату полностью.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о тех проектах, которые вы осуществляли во время карантина. Режиссер Лера Суркова поставила злободневную Zoom – постановку по пьесе Чапека «Белая болезнь», что еще вы могли бы выделить?

- Эту пьесу предложил нам Томас Венцлова. Прочитав «Белую болезнь», я поняла, что мы обязаны ее поставить.

Olga Polevikova, Lera Surkova / D. Matvejevo/LRDT nuotr.

Еще до начала карантина мы планировали, что Лера весной придет работать в театр. Я решила, что карантин – как раз то время, когда можно заняться этой пьесой. В итоге, Лера с актерами сделали интересный проект, который, на наш взгляд, может стать постановкой, ведь тема, поднятая в «Белой болезни», будет еще долго актуальна. Конечно, все будет зависит от финансов.

Также я очень рада, что мы прикоснулись к современной поэзии: ребята в Zoom репетировали поэтическую программу, которую показали 6-го июня. Эта дата – день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Но мы услышали критику в свой адрес, из-за того, что самого Пушкина мы не упомянули. На наш взгляд, хорошо, когда что-то можно прочесть между строк, ведь современная поэзия – это вызов, всё современное – всегда какое-то не такое и не так сделанное.

Мы часто забываем, что, когда писал сам А. Пушкин, он тоже писал «не так», ведь неспроста было столько ссылок, гонений, конфликтов с царем и проч. Нам кажется, что он всегда был классиком. Точно так же было с Н. Гоголем, С. Есениным, В. Маяковским. Все талантливые люди в свое время бывают гонимы, потому что в обществе доминирует консерватизм, который живет внутри нас всех и со скрипом пропускает что-либо новое. Но то, что проходит сквозь него, остается на века.

Я считаю, что современная поэзия – это тот пласт культуры, который мы обходим стороной, но как только мы туда ступаем, то нас сразу обвиняют в том, что мы выносим на свет такую «дрянь». Находясь вдали от русской культуры, мы проходим мимо современной поэзии, не знаем имен, течений. Может быть, филологи в этом разбираются, но я думаю, что и там консерватизм велик, и молодые, свежие имена с большим трудом прокладывают себе путь. Но ведь, если ты хочешь что-то понять про сегодняшний день, обязательно надо обращаться к современному искусству.

Меня недавно спросили, что я думаю про мат на сцене. Это очень сложный вопрос. Часто хочется, чтобы театр создавал иллюзию, ведь это – такое удобное состояние, когда ты приходишь и погружаешься в некий несуществующий мир, плещешься в нём и уходишь домой. Но это неправильно. Я вспоминаю слова очень уважаемого мной филолога и общественного деятеля Гасана Гусейнова о том, что филология должна изучать не желаемое, а действительное. То же самое можно сказать и про искусство: мы показываем на сцене не желаемое, а действительное.

-В этом плане Русский театр в некотором смысле можно назвать первопроходцем. Можно вспомнить, например, шокировавший некогда общество спектакль «Монологи вагины»...

- Да, тогда было очень смело говорить на подобные темы и называть все своими именами. Знаете, в чем плюс нашего времени? У нас всегда есть выбор: мы знаем, что такое современное искусство, и идем его смотреть, или, наоборот, не идем и вместо него выбираем А. Грибоедова или А. Пушкина. И, слава богу, что каждый может сделать этот выбор сам.

Сегодня всё существует здесь и сейчас. Можно найти абсолютно все течения и направления. Раньше существовали стили: рококо, барокко, классицизм, а сегодня есть всё и сразу.

И все это – про толерантность, про то, что мы разрешаем другому быть не таким, как я; именно разрешаем, то есть внутренне спокойно реагируем на не такого, как мы. Для меня это очень ценно – не осуждать, не классифицировать, а позволить человеку жить так, как хочет он сам. Какая мне разница, вы панк, рокер или суфий, мы все заняты решением экзистенциальных вопросов, и наше различие только в том, каким способом мы реагируем на эти темы.

- Каких современных авторов вы могли бы выделить из представленных в вашем театре в прошлом сезоне?

- Прошлый сезон был посвящен современной драматургии: мы показали «Горку» (драматург А. Житковский), поставили «Утопию» (драматург М. Дурненков), премьера которой выпала как раз на начало карантина и не состоялась. Теперь премьера «Утопии» планируется на 24, 25 октября.

Valentinas Novopolskis ir Olga Polevikova / E. Genio/LRT nuotr.

В новом сезоне современная драматургия уже не будет представлена так широко, но мы и дальше будем работать с современной поэзией. Также в новом сезоне у нас запланирован более классический театр в общетеатральном понимании: В. Шукшин и Шолом-Алейхем.

Делать долгосрочные планы сегодня – это утопия. Ты можешь планировать на месяц или два вперед, но как будет на самом деле ещё никто не знает.

- Работница одного театра недавно в частной беседе сказала мне, что актеры их театра неохотно идут на репетиции – кто-то уже нашел заработок на стороне, кто-то элементарно утратил мотивацию. Как с этим у вас в театре?

- Легче всего погрязнуть в депрессии и повторять, что жизнь тяжела. Но весь мир сейчас живёт в таких же условиях, как и мы. На мой взгляд, наше положение более выгодно, чем у других театров. Например, закрылся Метрополитан-опера, и лучшие музыканты мира пошли упаковывать еду, это разве нормально? А ведь ни один из наших актёров не стал упаковывать или развозить еду. Поэтому сейчас надо просто работать.

Многим кажется, что нужно заработать то, что потеряли за время карантина, а я считаю, что то, что потеряно – не вернешь. Театр тоже почти ничего не заработал за это время, нет дополнительных средств, на которые он мог бы сделать ремонт или пригласить кого-то для новой постановки. Я думаю, что позиция жертвы многим ставит подножку. Мне совсем не нравится быть жертвой.

- Давайте поговорим о положении Русского театра в театральном мире Литвы. Я помню, что предыдущие руководители театра говорили, как тяжело им привлечь зрителя, в том числе литовского, в театр. Сейчас же ситуация кардинально изменилась и, например, такие спектакли, как «Маяковский» или «Дядя Ваня», который номинирован на Золотой крест – это, безусловно, событие в культурном мире Литвы. А также «Русский роман», билеты на который не достать. Как бы вы сейчас определили положение русского театра в театральном контексте страны?

- К моей большой радости, перелом действительно случился, и Русский театр стал равнозначным игроком в театральном сообществе. Когда я была актрисой этого театра, мы были где-то на отшибе, но все поменялось, ведь тогда и финансовое положение театра было очень сложным.

Каждый из руководителей, которых я застала, привнёс что-то свое. В. Тарасов набрал курс Дали Тамулявичюте, все её студенты – это ядро сегодняшнего театра. Я сама студентка Дали, и я тоже не последний человек в театре (смеется). Т. Ринкявичене разобралась с финансами театра, а Й. Вайткус однозначно поднял художественный уровень. Можно говорить о самой стилистике постановок Й. Вайткуса: она может нравится или не нравится, но он вывел театр на новый уровень. Театр стал видимым. Конечно, доказательством того, что наш театр достоин внимания, была премьера О. Коршуноваса.

Jono Vaitkaus spektaklis pagal Vladimirą Majakovskį „Tryliktas apaštalas, arba Debesis kelnėse“ / D.Matvejevo nuotr.

И спектакль «Маяковский» удался. Я предложила эту идею Вайткусу, потому что прекрасно осознавала художественную мощь режиссера и то, что это сочетание «Вайткус–Маяковский» может быть очень и очень сильным. Некоторые критики писали, что Вайткус превзошел сам себя в этом спектакле. А сейчас он ставит этот же материал в Киеве. Значит, что-то мы нашли такое, что дало импульс этой постановке расти и развиваться дальше.

На мой взгляд, моя задача – приумножить то, что уже было сделано в театре.

- Недавно Литовский национальный театр драмы представил журналистам некоторые эскиз того, как будет выглядеть театр после ремонта. Есть ли какие-то новости касательно реконструкции здания Русского театра?

- Это огромный проект. У нас даже есть шутка, что приходит новый человек в театр и сразу говорит: а вы знаете, что театру нужен ремонт? А мы ему в ответ: ой, а мы и не знали. По типу: а слона-то я и не заметил! Это очень трудоемкий процесс. Мы несколько поменяли концепцию, так как предыдущее руководство хотело сделать большую дополнительную сцену. Пока будет проходить реконструкция основного здания, мы, при поддержке министерства, будем показывать спектакли на ул. Миндауго 8, но без того размаха, какой планировался. В любом случае, это огромная работа, которая требует колоссального сосредоточения. Сейчас мы ждём очередного решения по данному вопросу, есть надежда, что все будет решено, и мы начнём и закончим этот ремонт. В любом случае, на это потребуются годы.

- Ближайшая премьера, которая намечена на конец сентября - это «Воля» по творчеству В. Шукшина. Режиссёр Владимир Гурфинкель считает, что В. Шукшин - это писатель уровня шекспировских страстей, что с него лишь нужно убрать кремплен и нейлон и показать его в несколько ином свете. Уже известен каким будет рисунок спектакля?

- Это будет хороший спектакль. И материал очень хороший. Режиссёр нашел береговую линию между культурами. Тот материал, который выбран из В. Шукшина, очень актуален для Литвы – это переплетение культур, общее и печальное прошлое, когда люди были оторваны от своих домов, своей родины – каждый народ это пережил.

И сегодня мы – новое поколение – можем переосмыслить то прошлое с точки зрения человека, а не народа. Важно, как все эти события пережил конкретный человек и какой след они в нем оставили. Я верю, что у нас получится хороший спектакль, хотя, конечно, все мы знаем, что спектакль – это живой организм и на его рождение влияет много факторов. Что получится в итоге, увидим на премьере 19, 20 сентября. Мне нравится, как режиссёр работает с актёрами, как он их раскрывает. Свою цель, как руководитель театра, я вижу в том, чтобы приглашать тех режиссеров, которые помогут актерам раскрыться. Моя задача – предоставить шанс, а задача актеров – этим шансом воспользоваться.

- Вы являетесь специалистом по сценической речи, как бы вы оценили ситуацию с русской речью в театре? Сегодня избавиться от влияния, скажем, литовского языка очень сложно, а актёры вашего театра все чаще играют на литовском языке и в кино, и сохранить русскую речь чистой практически не представляется возможным...

- А где вы с слышали в последний раз чистый русский язык? Даже если вы придёте в московский театр, я не уверена, что вы услышите чистую речь.

Lietuvos rusų dramos teatras / D. Umbraso/LRT nuotr.

Представления, которые у нас сформировались, меняются. Когда меняются времена, первое что меняется, это – язык, ведь именно он – самый живой показатель перемен. Сейчас речевики говорят: зачем менять говор, это часть идентичности, неправильно ломать человека. Я не на все 100 процентов согласна с этим мнением, но тенденция такова. Для меня как специалиста по речи важно, чтобы актёр мог управлять словом, чтобы его речь была для него инструментом.

Нужно понимать, насколько сильно речь отображает сегодняшний день. Ведь если мы станем использовать интонацию восьмидесятых то, все сразу почувствуют, что это фальшь.

Но в театре такая фальшь приветствуется. Я спрашиваю: почему? Например, к Вам в гости приходит человек, который изображает из себя интеллигента восьмидесятых. Он уйдёт, а вы воскликните: «О боги! Надо же так прожить жизнь и совершенно не измениться». А в театре это почему-то считается нормой. Дело в том, что никакой нормы нет, в том числе и в речи. Важно понимать, как развивается логика современной речи, ведь речь В. Шекспира и речь В. Шукшина – это абсолютно разные вещи.

Сегодня мы говорим по-другому. То, как актёр умеет справляться с речью – намного важнее, того, как он произносит звуки или слова. Главное то, как написанные 40 или 100 лет назад тексты укладываются в сегодняшнее время и контекст.



Одна из моих студенток сейчас готовится к переезду к Америку, и мы с ней как раз говорили о том, что литовская речь эмигрантов в Америке звучит совсем иначе. Такого литовского языка мы уже здесь не слышим – он как будто застрял, законсервировал в том времени, когда эти люди ещё жили в Литве.

Изменилась и русская речь в Литве, а в искусстве очень важно не застрять на одном месте. Талантливые люди идут в ногу со временем, а гениальные опережают свое время. Часто мы говорим о талантах, что они – такие бездари, а потом оказывается, что они опередили время, точно так же, как В. Маяковский был не сразу понят.

- И последний вопрос - что вы в целом думаете о нашем коронавирусном времени? Какие перспективы?

-Знаете, что я почувствовала во время карантина? Ещё накануне нового года я подумала о том, что мне в этом году хочется общности, хочется быть во времени. И вот во время карантина я еду за рулём и точно знаю, чем живёт сейчас все человечество или, по крайней мере, чем живёт весь город. Могу угадать мысли, тревоги.

До этого все были заняты своими делам: кто-то зарабатывал деньги, кто-то развивался, но все были какими-то разорванными. И вдруг – карантин, и вся эта история с коронавирусом нас настолько объединила, что я, на самом деле, сравниваю все это с девяностыми годами, когда всеми овладела идея свободы, возможности какого-то иного будущего. При всей этой неуверенности, которую подарил нам карантин, я почему-то была уверена, что понимаю людей.

И было бы хорошо, если бы мы и дальше были объединены какой-то большой идеей, но не в трагическом контексте, а так, чтобы нас объединяло общее стремление к росту, гуманизму, которые ведут человечество к чему-то лучшему и новому.