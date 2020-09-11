Литва меняет критерии для пораженных коронавирусом стран

Со следующей недели пораженными коронавирусом странами будут считаться те страны, в которых заболеваемость коронавирусом в течение двух недель превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей, а не 16 случаев, как до сих пор, объявил литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"С понедельника мы уже будем применять этот показатель, это значит, что сегодня, при утверждении списка пораженных стран уже будут учитываться не страны с показателем 16 случаев на 100 тыс. жителей, а страны, которые перешагнули за рубеж 25 случаев на 100 тыс. жителей в течение двух последних недель", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, такое решение приняла и Эстония, с Латвией все еще идут переговоры.



За минувшие сутки в Литве подвержено 44 новых случая коронавируса, общее число заболевших достигает 3243, сообщило в среду Министерство здравоохранения Литвы.