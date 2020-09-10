Литва лидирует в Европе по самоубийствам: кто в группе риска?

Сегодня – Всемирный день предотвращения самоубийств. Литва по-прежнему занимает первое место в Европе по числу суицидов.

Эксперты отмечают, что в стране не хватает доступной и качественной психологической помощи людям. Они убеждены, что должна быть разработана Национальная программа предотвращения самоубийств, которая позволит более эффективно бороться с этим явлением.



Кривая снижения самоубийств, наблюдаемая в Литве с 2013 года, не изменилась во время карантинных ограничений, введенных во время пандемии коронавируса, но психологи предупреждают, что ситуация может измениться.



Люди старше 45 лет - в группе риска

Симона Белюне, заместитель директора Вильнюсского муниципального учреждения «Вильнюс здоровее: офис благополучия», сообщила, что общество начинает шестимесячную социальную кампанию, чтобы помочь людям с суицидными мыслями и проинформировать общественность о признаках раннего предупреждения о самоубийстве.

«Да, глядя на статистику, мы видим, что пожилые люди более склонны к самоубийству, мы видим, что мужчины подвергаются более высокому риску. Но сегодня мы хотим сказать, что в этой сложной ситуации мысли о самоубийстве могут возникнуть у любого», - заявила на пресс-конференции С.Белюне.

По данным BNS, по предварительным данным, в первом полугодии этого года Институтом гигиены было зарегистрировано 308 самоубийств против 345 за аналогичный период прошлого года.



Всего в прошлом году произошло 658 самоубийств, в 2018 году - 683 и 748 в 2017 году. Около двух третей из тех, кто покончил с собой в прошлом году, были люди старше 45 лет.

«У нас в Вильнюсе зафиксировано 24 самоубийства, что меньше, чем в 2019 году. Но в мире идет много дискуссий. Предыдущие кризисные ситуации и пандемии показывают, что последствия наступают гораздо позже», - сказала С.Белюне.