Эпидемия Covid-19: повторный взлет показателей во Франции

"Несмотря на то, что вирусная динамика ниже, чем в марте, показатели в некоторых регионах. Франции начинают зашкаливать", - пишет журналистка Le Figaro Сесиль Тибер.

"Явное ухудшение ситуации": именно в таких выражениях во вторник вечером Главное управление здравоохранения Франции сделало заключение о текущем положении дел. Хотя еще не время паниковать, но теперь становится ясно, что показатели эпидемического надзора за Covid-19 в некоторых департаментах начинают показывать взрывной рост. Ранее на этой неделе забили тревогу больницы Марселя и Бордо", - говорится в статье.

"Возобновление циркуляции вируса более значительно, чем то, которое можно было предположить для начала сентября", - со своей стороны заявил в среду председатель Научного совета при минздраве Франции Жан-Франсуа Дельфрэсси, добавив, что правительству в ближайшее время придется принять "ряд сложных решений".

"(...) Чем дольше мы ждем, тем более сильнее и длительные меры мы должны будем принять", - утверждает профессор Арно Фонтане, врач и эпидемиолог Института Пастера и член Научного совета. Подобное предупреждение из уст столь знаковой фигуры в борьбе с эпидемией, похоже, сигнализирует об окончании летних каникул. "Не нужно ждать 15 дней. Необходимо действовать сейчас, в отдельных местах, где динамика эпидемии проявляется особенно ярко", - считает врач.

"(...) За последние семь дней у чуть более 45 тыс. человек выявлен положительный тест на коронавирус. Это в 4 раза больше, чем в первую неделю августа. Такое увеличение нельзя объяснить резким увеличением количества проведенных тестов. "С начала июля количество обследованных пациентов увеличилось немногим более чем в 2 раза, а количество новых случаев - в 12 раз", - поясняет Национальное агентство общественного здравоохранения. Сейчас в 19 департаментах превышен порог предупреждения, установленный на уровне 50 случаев на 100 тыс. жителей", - указывает автор статьи.

"После нескольких недель затишья распространение вируса начинает проявляться в больничных показателях. Во вторник 86 новых человек были госпитализированы в реанимацию, в результате чего их общее количество достигло 574. Такой балльный показатель никогда не достигался с 12 мая. За прошедшую неделю это касалось около 320 человек, по сравнению со 140 за первую неделю августа", - пишет Le Figaro.

"(...) Как мы оказались в таком положении? - задумывается журналистка. - В августе вирус в основном циркулировал среди детей и молодежи от 10 до 29 лет. Они могли ослабить барьерные меры, осознавая, что подвергаются достаточно низкому риску. Это всего лишь предположение. А может, они навещали родителей или бабушек и дедушек. Факт остается фактом: с конца августа наблюдается постепенный рост положительных результатов тестов среди людей старшего возраста. Но на этом все не закончится: известно, что в тяжелых случаях между моментом заражения и госпитализацией проходит примерно две недели. И еще две-три недели нужно для наблюдаемого роста кривой смертности. Отсюда полный штиль, констатированный в больницах, занимавшихся лечением Covid в августе. Заражения, которые имеют место в настоящее время, не окажут заметного влияния на систему здравоохранения еще в течение месяца".

"(...) На данный момент динамика эпидемии более медленная, чем в марте, видимо, благодаря введению барьерных и изоляционных мер. В настоящее время считается, что инфицированный человек, в свою очередь, заражает от одного до двух человек, по сравнению с тремя во время первой волны. "Это приводит к тому, что время удвоения эпидемии (время, необходимое для умножения числа случаев на два) составляет порядка 15 дней по сравнению с 3 в марте", - поясняет профессор Фонтане.

"Однако ситуация может быстро ухудшиться. "Если при таких темпах ничего не предпринимать, то мы достигнем критической ситуации в масштабах всей страны в декабре и даже раньше в тех регионах, где динамика эпидемии особенно активна", - предупреждает Арно Фонтане. Такой намек на констатацию провала показывает, что наша стратегия либо не реализуется должным образом, либо неэффективна перед лицом вируса. Стоит ли ожидать нового карантина? - задается вопросом автор статьи. "Необходимо скорректировать стрельбу, но это должно делаться на региональном уровне", - отвечает Арно Фонтане. "Нам придется создать своего рода колпак вокруг людей, подвергающихся наибольшему риску, чтобы ограничить переполненность систем ухода, при этом позволяя стране вести определенный образ жизни", - со своей стороны оценил ситуацию профессор Дельфрэсси.



Inopressa