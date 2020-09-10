Россия: 39% россиян, знающих о протестах, одобряют действия Лукашенко

Почти 40 процентов граждан России из тех, кто интересуются событиями в Белоруссии, одобряют действия Александра Лукашенко в отношении оппозиции и участников протестов. Среди россиян старше 60 лет таких 55 процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), который проводился в конце августа.

Они аргументируют свою позицию тем, что Лукашенко "законно избранный президент, действует в рамках закона" и что он "против повторения в стране „украинского“ сценария".



21 процент россиян, знающих о ситуации в Белоруссии, склонны считать действия Лукашенко неправильными. Среди респондентов в возрасте 18-30 лет такого мнения придерживается каждый третий. По их мнению, Лукашенко "не владеет ситуацией, накаляет обстановку" и что "у людей есть причины для протестов".

Ещё 27 процентов россиян, проинформированных о политической ситуации в Белоруссии, затруднились ответить на этот вопрос.

Согласно данным опроса ФОМ, о белорусских протестах знают 87 процентов респондентов. Из них 30 процентов — хорошо осведомлены по этой теме, 57 процентов опрошенных знают о ситуации в общих чертах, еще 13 процентов — впервые услышали об этом.

С 9 августа в Белоруссии, несмотря на давление на лидеров оппозиции, задержания и аресты, продолжаются массовые выступления против Лукашенко. Активисты обвиняют власти в фальсификации итогов голосования на президентских выборах.



Накануне кандидат в президенты Белоруссии, главный оппонент действующего президента Александра Лукашенко Светлана Тихановская записала видеообращение к гражданам России, в котором призвала их не верить утверждениям о том, что протесты против Лукашенко, носят антироссийский характер.



Радио "Свобода"