Какие санкции Евросоюз введет в отношении Беларуси и когда

Санкции ЕС против белорусских чиновников, ответственных за подавление протестов и фальсификацию итогов выборов, будут введены в ближайшее время. DW - о том, о каких мерах идет речь и их эффективности.

Евросоюз начал официально говорить о санкциях в ответ на фальсификацию итогов президентских выборов в Беларуси и репрессии против участников протестов уже через пять дней после голосования. В конце августа в Совете ЕС достигли принципиального политического согласия на этот счет. По информации источника DW в дипломатических кругах, санкции могут быть введены в течение ближайших двух недель, но для этого надо преодолеть сопротивление Кипра. Кипр, как известно, добивается введения санкций против Турции, ведущей разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.

Пока же официальный представитель ЕС Петер Стано подтвердил DW, что подготовка санкций продолжается и ее намерены завершить как можно скорее.

Медлит ли ЕС с санкциями против Минска?



Опрошенные DW эксперты в Брюсселе отмечают, что Евросоюз очень быстро начал подготовку санкций. Руководитель отдела внешней политики ЕС аналитического центра CEPS Стивен Блокманс напоминает, что уже через 10 дней после выборов был созван экстренный саммит ЕС по Беларуси. На саммите было объявлено, что Евросоюз не признает результаты выборов, согласно которым их победителем стал Александр Лукашенко.

Директор секретариата Форума гражданского общества "Восточного партнерства" Наталья Ерашевич считает скорость, с которой ЕС начал готовить санкции, "феноменальной". "По сравнению с предыдущими санкциями, введенными против белорусских властей и чиновников, сейчас этот процесс начался намного быстрее", - отмечает она.

Дипломат одного из государств ЕС называет утверждение, что Евросоюз медлительный, "очень распространенным мифом". Собеседник DW напоминает, что для введения санкций необходимо согласие 27 правительств, а кроме того, это еще и сложный юридический процесс. Дело в том, что Совет ЕС должен юридически обосновать санкции. И любой человек или компания, подпавшие под них, могут обратиться в Суд ЕС с требованием отменить штрафные меры. Такие иски, как показывает опыт Виктора Януковича, имеют шансы на успех.

Тем не менее, не дожидаясь окончательного решения ЕС, три страны Балтии 31 августа ввели санкции против 30 высокопоставленных чиновников Беларуси, включая самого Лукашенко.

Какие штрафные меры готовит Евросоюз?



Совет ЕС сейчас работает над введением персональных санкций против высокопоставленных белорусских чиновников, как указывает Брюссель, "ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию выборов". Речь идет о запрете на въезд в Евросоюз и замораживании активов на территории ЕС. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в конце августа заявлял, что вначале в списке было 12 имен, потом около 20. Сейчас, по данным источника DW в дипломатических кругах, в перечне уже больше 30 фамилий.

Боррель также пояснял, что Евросоюз придерживается гибкого подхода в вопросе о санкциях. Другими словами, список может стать как длиннее, так и короче, в зависимости от событий. Таким образом Брюссель надеется добиться изменения политики властей Беларуси.

Будут ли эффективными персональные санкции ЕС?



Пока такие надежды себя не оправдали - репрессии против протестующих в Беларуси не прекращаются. Стивен Блокманс признает, что эффективность - давняя проблема санкций: "Санкции направлены на то, чтобы изменить поведение людей, принимающих решения. Но если они не почувствуют никаких неудобств либо потому, что не ездят в страны ЕС, либо потому, что у них нет счетов в европейских банках, то эти санкции будут лишь символическими".

Наталья Ерашевич соглашается с тем, что об эффективности санкций можно спорить. "Большой вопрос, есть ли у белорусских чиновников финансовые активы в странах ЕС. Но если говорить о запрете на въезд, то это довольно эффективная мера, ведь Беларусь находится рядом с ЕС, и минские чиновники ездят в Евросоюз", - отмечает она. Ерашевич добавляет, что у многих из них дети учатся в странах ЕС. "Так что, я думаю, это довольно эффективная мера. Конечно, они смогут жить без путешествий в ЕС, но это создаст для них определенные неудобства ", - отмечает она.

Источники DW в Брюсселе тоже подтверждают, что "значительное число" белорусских чиновников регулярно бывают в странах ЕС. Как заявил президент Литвы Гитанас Науседа, трое из 30 чиновников, подпавших под санкции Вильнюса, посещали страну за последние пять лет. Один из них был в Литве 15 раз.

Возможны ли экономические санкции?



По словам Блокманса, исходя из сомнительной эффективности персональных санкций, могут понадобиться более жесткие меры для того, чтобы изменить поведение властей Беларуси.

Пойдет ли Евросоюз на введение экономических санкций? Пока что их не готовят: в Евросоюзе не хотят вредить белорусской экономике. Впрочем, источник DW в структурах ЕС не исключает и такой меры. Он поясняет, что сейчас идут дискуссии о том, какие санкции будут наиболее адекватной реакцией на действия властей Беларуси. "И в этих дискуссиях могут выдвинуть любое предложение", - отмечает собеседник.

Ерашевич также считает, что экономические санкции следует рассматривать только в качестве крайней меры.

Подпадет ли Лукашенко под санкции Евросоюза?



Пока же основная дискуссия между странами ЕС идет не об экономических мерах, а о том, следует ли вводить санкции лично против Лукашенко.

Что делать Евросоюзу с Лукашенко - вести с ним переговоры или санкционировать?

Ерашевич говорит, что у Форума гражданского общества нет позиции по этому вопросу. "Однако Лукашенко - самая высокопоставленная фигура, он отдавал эти приказы (о фальсификации и репрессиях - Ред.), так что он должен быть под санкциями. Но это мое личное мнение", - добавляет она.

А вот Блокманс однозначно против внесения Лукашенко в список: "Я думаю, они (лидеры ЕС - Ред.) должны отказаться от этого на первом этапе. Если ЕС серьезен в намерениях быть посредником, то для этого нужны собеседники. И сам Лукашенко, конечно же, - один из них". По мнению эксперта, страны Балтии зашли слишком далеко в своих санкциях. Евросоюзу он советует сосредоточиться на милиции, КГБ, прокурорах, а не политиках.