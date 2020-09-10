Сейм Литвы принял резолюцию по Беларуси: призывают Россию не вмешиваться

Сегодня Сейм принял резолюцию, в которой призывает Запад реагировать на события в Беларуси и не допустить вмешательства в них России.

Такую резолюцию единогласно поддержал 91 член Сейма, среди ее авторов - спикер Викторас Пранцкетис, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, представители почти всех парламентских фракций.

Члены фракции Избирательной акции поляков Литвы- Союза христианских семей, входящей в правящую коалицию, не участвовали в голосовании, поскольку, по словам лидера партии европарламентария Вальдемара Томашевского, "мы должны не судить соседей, а поощрять диалог".

В документе депутаты называют Александра Лукашенко нелегитимным руководителем, призывают международную общественность оценивать любые его действия по заключению новых соглашений с Россией как преступление против народа, и фактическую аннексию страны.

Россию призывают не вмешиваться во внутренние дела и внешнюю политику Беларуси, а в том случае, если будут иметь место попытки "ограничить суверенитет страны против воли белорусского народа", применить дополнительные санкции по отношению к России и представителям белорусского режима.

Представивший резолюцию консерватор Жигимантас Павилёнис отметил, что Литва должна поощрять международную общественность реагировать на события в Беларуси.

"Ситуация внутри страны не улучшилась: насилие, кровь, никакого диалога. В данный момент А. Лукашенко по сути завершает продажу своей страны, завершаются переговоры с Россией по последним статьям союзного договора, после которых от страны ничего не останется – лишь бутафорское государство с несколькими вывесками за границей, мы не можем это допустить", – сказал консерватор.

"Любые международные соглашения, которые ограничат суверенитет Беларуси, являются уничижительными, преступлением против белорусского народа, даже не могут быть признаны международным сообществом, поскольку de facto это аннексия страны", – отметил Ж. Павилёнис.

Фракция Избирательной акции поляков Литвы- Союза христианских семей, не участвовавшая в голосовании, назвала резолюцию "поиском политических дивидендов".

Более месяца в Беларуси продолжаются массовые протесты, начавшиеся после того, как многолетний авторитарный лидер страны Александр Лукашенко был объявлен победителям президентских выборов.