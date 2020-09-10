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2020.09.10 14:31

Сейм Литвы принял резолюцию по Беларуси: призывают Россию не вмешиваться

BNS, LRT.lt2020.09.10 14:31
Seimas pradėjo rudens sesiją
Seimas pradėjo rudens sesiją / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Сегодня Сейм принял резолюцию, в которой призывает Запад реагировать на события в Беларуси и не допустить вмешательства в них России.  

Такую резолюцию единогласно поддержал 91 член Сейма, среди ее авторов - спикер Викторас Пранцкетис, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, представители почти всех парламентских фракций.

Члены фракции Избирательной акции поляков Литвы- Союза христианских семей, входящей в правящую коалицию, не участвовали в голосовании, поскольку, по словам лидера партии европарламентария Вальдемара Томашевского, "мы должны не судить соседей, а поощрять диалог".

В документе депутаты называют Александра Лукашенко нелегитимным руководителем, призывают международную общественность оценивать любые его действия по заключению новых соглашений с Россией как преступление против народа, и фактическую аннексию страны.

Россию призывают не вмешиваться во внутренние дела и внешнюю политику Беларуси, а в том случае, если будут иметь место попытки "ограничить суверенитет страны против воли белорусского народа", применить дополнительные санкции по отношению к России и представителям белорусского режима.

Представивший резолюцию консерватор Жигимантас Павилёнис отметил, что Литва должна поощрять международную общественность реагировать на события в Беларуси.

"Ситуация внутри страны не улучшилась: насилие, кровь, никакого диалога. В данный момент А. Лукашенко по сути завершает продажу своей страны, завершаются переговоры с Россией по последним статьям союзного договора, после которых от страны ничего не останется – лишь бутафорское государство с несколькими вывесками за границей, мы не можем это допустить", – сказал консерватор.

"Любые международные соглашения, которые ограничат суверенитет Беларуси, являются уничижительными, преступлением против белорусского народа, даже не могут быть признаны международным сообществом, поскольку de facto это аннексия страны", – отметил Ж. Павилёнис.

Фракция Избирательной акции поляков Литвы- Союза христианских семей, не участвовавшая в голосовании, назвала резолюцию "поиском политических дивидендов".

Более месяца в Беларуси продолжаются массовые протесты, начавшиеся после того, как многолетний авторитарный лидер страны Александр Лукашенко был объявлен победителям президентских выборов.

Seimas pradėjo rudens sesiją
Seimas pradėjo rudens sesiją
Seimas pradėjo rudens sesiją
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Seimas pradėjo rudens sesiją
# Литва

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