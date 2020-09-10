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2020.09.10 10:29

Der Spiegel: Навальный полностью пришел в себя

Радио «Cвобода»2020.09.10 10:29
Aleksėjus Navalnas
Aleksėjus Navalnas / AP nuotr.

Российский политик Алексей Навальный, находящийся в берлинской клинике "Шарите", полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы . Об этом сообщают The Insider, Bellingcat и Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным изданий, Навальный вспомнил все события перед отравлением вплоть до того, как потерял сознание от боли в туалете самолёта, летевшего из Томска в Москву.

К Навальному начали пускать посетителей — до этого в его палату пускали только врачей и жену. Но для встречи с политиком нужно преодолеть три кордона охраны, пишет The Insider.

По информации источников, в берлинской клинике "Шарите" усилили охрану. Высший уровень безопасности "красная зона" был введён вчера после того, как выяснилось, что у Навального восстановилась память, так как это делает его положение более опасным. Немецкие спецслужбы готовятся не только к физическим угрозам, но и к "дезинформационному шторму", включая попытки дискредитировать клинику "Шарите", рассказал собеседник издания.

По мнению врачей, физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90 процентов, а психически он уже восстановился практически полностью. Врачи считают, что Навальный выжил только благодаря быстрой реакции пилотов, решивших посадить самолет в Омске, а также тому, что атропин он получил ещё в аэропорту в машине скорой помощи.

Один из лидеров российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потерял сознание утром 20 августа в самолёте, когда он возвращался из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Навальный был госпитализирован в местную больницу, где был введён в искусственную кому. Спустя двое суток российские врачи объявили, что причина состояния Навального – нарушение обмена веществ. Они исключили версию о целенаправленном отравлении, на которой настаивали соратники оппозиционера. При этом источники издания "Медуза" утверждают, что в Омске у политика была "чёткая картина отравления", поэтому ему сразу начали вводить атропин.

Утром 22 августа, после долгих требований жены и коллег Навального, его перевезли на лечение в Берлин, в клинику "Шарите". После обследования правительство Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера заявило, что Алексей Навальный "вне всяких сомнений" был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием "Новичок".

В понедельник немецкие врачи сообщили, что состояние здоровья российского оппозиционера улучшилось, он выведен из искусственной комы.

Радио "Свобода"

Aleksėjus Navalnas
Aleksėjus Navalnas
Aleksėjus Navalnas
1 / 1AP nuotr.
Aleksėjus Navalnas
# Россия

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