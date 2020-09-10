В Литве сократят срок самоизоляции до 10 дней

Срок обязательной самоизоляции для возвращающихся из-за границы жителей Литвы должен быть сокращен с 15 сентября, заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

"По сути уже есть договоренность, мы планируем, что с 15 сентября должен вступить в силу новый порядок", – сказал в четверг в интервью радиостанции ЛРТ А. Верига.

В данный момент для жителей Литвы, возвращающихся из большинства стран, где распространен коронавирус, обязательна 14-дневная изоляция. Этот срок планируется сократить до 10 дней, если люди будут делать тест на COVID-19 и он будет отрицательным.