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2020.09.10 10:21

В Литве сократят срок самоизоляции до 10 дней

LRT.lt, BNS2020.09.10 10:21
Izoliacija
Izoliacija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Срок обязательной самоизоляции для возвращающихся из-за границы жителей Литвы должен быть сокращен с 15 сентября, заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига. 

"По сути уже есть договоренность, мы планируем, что с 15 сентября должен вступить в силу новый порядок", – сказал в четверг в интервью радиостанции ЛРТ А. Верига.

В данный момент для жителей Литвы, возвращающихся из большинства стран, где распространен коронавирус, обязательна 14-дневная изоляция. Этот срок планируется сократить до 10 дней, если люди будут делать тест на COVID-19 и он будет отрицательным.

Izoliacija
Izoliacija
Izoliacija
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Izoliacija
# Литва

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