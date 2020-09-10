Закроют ли "Северный поток - 2" из-за Навального?

В Германии продолжают обсуждать возможность остановки проекта "Северный поток - 2" в качестве реакции на отравление в России Алексея Навального. DW выяснила, что об этом думают депутаты бундестага.

После того как канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) не исключила введение против России санкций, которые могут коснуться строительства газопровода "Северный поток - 2", немецкие политики продолжают обсуждать будущее этого спорного проекта. В беседе с DW депутаты бундестага рассказали, считают ли они целесообразным отказ от газопровода.

Шмид: "РФ и ФРГ зависят друг от друга"



Эксперт по вопросам внешней политики парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид (Nils Schmid) считает, что Берлин не должен останавливать строительство "Северного потока - 2". "Этот проект долгое время находился в стадии планирования и теперь практически завершен. А нефтегазовые эмбарго - это обоюдоострая мера. Мы зависим друг от друга. И остановка "Северного потока - 2" не означала бы, что у России не будет доходов от экспорта нефти и газа. Американцы и европейцы покупают газ и нефть в России на миллиарды долларов и без "Северного потока - 2". Поэтому все это немного показные дебаты", - заявил политик в интервью DW.

Европейской реакцией на отравление российского оппозиционного деятеля Алексея Навального, по мнению Шмида, могло бы стать "введение механизма персональных санкций". На его взгляд, это было бы "целенаправленной и действенной мерой", которая "затронула бы людей из клики Путина". "Нужно подготовить четкую правовую основу. Необходимо назвать всех, кто в государственных органах безопасности несет ответственность за хакерские атаки или нападения на оппозиционеров. Их нужно внести в санкционные списки и заморозить их активы на территории Европейского Союза или ввести запреты на въезд в ЕС", - требует Нильс Шмид.

Кизеветтер: "Санкции против РФ должны вводиться на уровне ЕС"



Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kisewetter) полагает, что санкции против России в ответ на попытку убийства Алексея Навального должны вводиться на уровне Европейского Союза и затронуть "интересы ключевых фигур - как это было, например, после аннексии Крыма или войны на востоке Украины ".

По словам политика, в России "властями создана атмосфера, при которой у людей определенно есть мотивация убивать представителей оппозиции или людей, выступающих против правительства". "Так что если нам нужен ответ, ответ должен быть единодушным со стороны Европейского Союза", - почеркнул Кизеветтер в беседе с DW.

Йенсен: Проект "Северный поток - 2" должны тщательно проверить



Председатель комитета по правам человека бундестага, член Свободной демократической партии (СвДП) Гиде Йенсен (Gyde Jensen) в разговоре с DW отметила, что "такой крупный проект как "Северный поток - 2" должен подвергаться тщательной проверке".

"Можно ввести мораторий на его строительство до тех пор, пока Россия не станет помогать в раскрытии дела Навального. И то, что сейчас вообще ведется такая дискуссия, показывает, что столь масштабные проекты как "Северный поток - 2" воспринимаются и как политические проекты, а не чисто экономические", - отметила депутат бундестага.

Страны-члены Европейского Союза должны продемонстрировать, что в ЕС есть определенные рамочные условия, и что ЕС и Совет Европы выработали "определенный набор ценностей, определенные правила". "И если некоторые государства все чаще их нарушают и не боятся каких-либо последствий, то мы не должны с этим мириться. Мы должны придерживаться той системы ценностей, о которой мы договорились", - уверена Гиде Йенсен.



Deutsche Welle