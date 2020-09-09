Следственный комитет Белоруссии: Колесникова и Знак арестованы по одному делу

Оппозиционеры Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти, сообщил в среду Следственный комитет Белоруссии.

"В отношении подозреваемых с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве. Там добавили, что по подозрению в совершении того же преступления задержан адвокат Колесниковой Илья Салей. Проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства по уголовному делу, сообщили в СК.

Также белорусские следственные органы утверждают, что у них есть доказательства попытки дестабилизировать обстановку в стране членами оппозиционного Координационного совета.

Ранее в среду стало известно о задержании в Минске людьми в штатском Максима Знака. Это произошло в штабе арестованного и незарегистрированного кандидатом в президенты экс-банкира Виктора Бабарико. В пресс-службе ГУВД тогда заявили, что не располагают информацией о задержании Знака. Тем временем его адвокат сказал о готовящемся у его подзащитного обыске. Максим Знак был одним из двух членов президиума Координационного совета, которые оставались на свободе и в Белоруссии. Остальные пятеро были либо задержаны, либо насильно вывезены за границу.

В понедельник были похищены член президиума Координационного совета Мария Колесникова и её соратники Иван Кравцов и Антон Роднянков. Белорусские власти, со слов оппозиционеров, решили вывезти их на Украину. Кравцов и Роднянков сейчас в Киеве. На пресс-конференции они рассказали, что Колесникова на границе разорвала паспорт и выбралась из автомобиля через окно, после чего её снова задержали. Впоследствии о Марии Колесниковой сообщалось, что она помещена в СИЗО в Минске - по подозрению в призывах к захвату власти. Об этом сообщил портал TUT.by со ссылкой на отца задержанной - Александра Колесникова. В квартире активистки прошёл обыск.

Совет оппозиции был создан в прошлом месяце по инициативе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. Позднее власти назвали это объединение неконституционным, и возбудили уголовное дело о попытке захвата власти. Членов Координационного совета начали вызывать на допрос в качестве свидетелей.

С 9 августа, когда в Белоруссии прошли президентские выборы, там не прекращаются многотысячные протесты против официальных итогов голосования. Участники выступлений заявляют о фальсификации результатов и призывают к отставке президента Александра Лукашенко.

США, страны ЕС, Великобритания заявили, что также не признают итоги выборов в Белоруссии. На Западе призвали официальный Минск прекратить пресследования сторонников оппозиции, гражданских активистов и положить конец насилию в отношении участников протестов со стороны сотрудников силовых структур.

Радио Свобода