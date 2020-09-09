Перевозчики встревожены слухами о том, что Беларусь с четверга намерена отказать во въезде литовским фурам

С четверга Беларусь может перестать пропускать литовские фуры в свою страну. Представители литовских перевозчиков подтвердили LRT.lt, что до них доходили подобные тревожные слухи о намерениях соседнего государства. Однако официальной информации о возможных перебоях в транзите пока нет.

LRT.lt связалось с секретарем по транспортной политике Литовской национальной ассоциации «Linava» Томасом Гаруолисом, который подтвердил, что до него также доходили подобные слухи. По его словам, информация пока проверяется.

О возможном приостановлении транзита грузовых автомобилей между Литвой и Беларусью слышал и Мечисловас Атрошкявичюс, уволенный сегодня с поста генерального секретаря ассоциации «Linava».

«Я слышал об этом от перевозчиков, частных лиц, партнеров. Однако я не видел никаких правовых актов», - сказал М. Атрошкявичюс.

По его словам, оборот транспортных услуг Литвы с Беларусью составляет около 850 млн. евро.

«Белорусский рынок нам интересен, но, возможно, самим белорусам транзит более выгоден, чем нам. У нас с белорусами в транспортной сфере баланс минусовой и составляет 69 млн. евро. Это означает, что транспортный сектор для Беларуси выгоднее, чем для Литвы. Наши фуры, проезжая через территорию Беларуси, платят за дороги, заправляются горючим.

Нам будет не очень хорошо, но я действительно не представляю, откуда берутся эти слухи. Когда говорят, что автомобили с литовской регистрацией не смогут перевозить грузы в Беларусь, то как они себе это представляют? Нам они запретят ездить, а сами-то захотят проезжать через нас?», - удивляется бывший глава ассоциации «Linava».

Vilkikas; Eismas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Коммерческий атташе посольства Литовской Республики в Беларуси Юлиюс Глебовас подтвердил LRT.lt, что он тоже слышал подобные слухи, но не владеет официальной информации о таких намерениях:

«И до нас доходили такие слухи, но это только слухи. Насколько приходилось общаться с официальными ведомствами, таможенными посредниками и логистами, то таких данных нет. А в некоторых случаях их представители выражали удивление, как такое возможно», - сказал LRT.lt Ю. Глебовас.