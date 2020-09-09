Не все герои носят плащи: 8-летний мальчик отдал все свои сбережения бездомным животным

Cкандал из-за плохих условий содержания животных в разных частях Литвы, разразившийся в выходные дни, не оставил равнодушным восьмилетнего мальчика Миндаугаса. Он не раздумывая отдал все свои сбережения бездомным животным.

В понедельник Ассоциация любителей животных Утянского района опубликовала в своем аккаунте в Фейсбуке сообщение о том, что, узнав о собаках, содержащихся в плохих условиях, мальчик решил им помочь и пожертвовал организации все свои сбережения.

Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams / Skaitytojos atsiųsta nuotr.

«Что нужно знать. Растут люди – такие, как Миндаугас, мальчик из Утяны, который увидел информацию об оставленных щенках, приехал со своей копилкой и все отдал все им. Более 70 евро. Ты мог бы так поступить? Редко или крайне редко. Что можно сказать? Что в будущем все будет хорошо. Растут Миндаугас и его друзья. СПАСИБО! Огромное – и Миндаугасу, и его родителям», - написано в Фейсбуке.

Ką reikėtų žinoti - auga žmonės tokie kaip Mindaugas, berniukas iš Utenos, kuris pamatė dalinimasi apie paliktus... Posted by Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugija on 2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis

LRT.lt связалось с мамой мальчика Ренатой. Она сказала, что ее сын очень любит животных, и, увидев информацию о незаконном собачьем питомнике в Аникщяй, тут же решил помочь.

«В интернете можно было увидеть ролик о щенках, которых привезли в Утену из Аникщяй, и о которых не заботились. Я показала ему это видео, рассказала о судьбе щенков. Тогда сын сказал, что все свои денежки отдаст организации, которая поддерживает бездомных животных», - говорит мать мальчика Рената.

Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams / Skaitytojos atsiųsta nuotr.

По ее словам, восьмилетний сын Миндаугас и сам воспитывают щенка по кличке Тайра. «Когда она больна, мальчик всегда бывает рядом, утешает ее, а когда я наказываю ее за какую-нибудь провинность, он всегда встает на защиту», - говорит женщина.

По ее словам, семья очень гордится поступком мальчика и надеется, что пожертвованные деньги хоть немного улучшат положение бездомных щенков.

Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams / Skaitytojos atsiųsta nuotr.

LRT.lt напоминает, что с субботы полиция начала пять досудебных расследований по поводу жестокого обращения с животными. Досудебные расследования ведутся в Алитусском, Мариямпольском, Таурагском, Ширвинтском и Кретингском районах.