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2020.09.09 10:50

Не все герои носят плащи: 8-летний мальчик отдал все свои сбережения бездомным животным

Йонас Девейкис, LRT.lt2020.09.09 10:50
Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams
Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams / Skaitytojos atsiųsta nuotr.

Cкандал из-за плохих условий содержания животных в разных частях Литвы, разразившийся в выходные дни, не оставил равнодушным восьмилетнего мальчика Миндаугаса. Он не раздумывая отдал все свои сбережения бездомным животным.

В понедельник Ассоциация любителей животных Утянского района опубликовала в своем аккаунте в Фейсбуке сообщение о том, что, узнав о собаках, содержащихся в плохих условиях, мальчик решил им помочь и пожертвовал организации все свои сбережения.

Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams
Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams / Skaitytojos atsiųsta nuotr.

«Что нужно знать. Растут люди – такие, как Миндаугас, мальчик из Утяны, который увидел информацию об оставленных щенках, приехал со своей копилкой и все отдал все им. Более 70 евро. Ты мог бы так поступить? Редко или крайне редко. Что можно сказать? Что в будущем все будет хорошо. Растут Миндаугас и его друзья. СПАСИБО! Огромное – и Миндаугасу, и его родителям», - написано в Фейсбуке.

Ką reikėtų žinoti - auga žmonės tokie kaip Mindaugas, berniukas iš Utenos, kuris pamatė dalinimasi apie paliktus...

Posted by Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugija on 2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis

LRT.lt связалось с мамой мальчика Ренатой. Она сказала, что ее сын очень любит животных, и, увидев информацию о незаконном собачьем питомнике в Аникщяй, тут же решил помочь.

«В интернете можно было увидеть ролик о щенках, которых привезли в Утену из Аникщяй, и о которых не заботились. Я показала ему это видео, рассказала о судьбе щенков. Тогда сын сказал, что все свои денежки отдаст организации, которая поддерживает бездомных животных», - говорит мать мальчика Рената.

Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams
Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams / Skaitytojos atsiųsta nuotr.

По ее словам, восьмилетний сын Миндаугас и сам воспитывают щенка по кличке Тайра. «Когда она больна, мальчик всегда бывает рядом, утешает ее, а когда я наказываю ее за какую-нибудь провинность, он всегда встает на защиту», - говорит женщина.

По ее словам, семья очень гордится поступком мальчика и надеется, что пожертвованные деньги хоть немного улучшат положение бездомных щенков.

Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams
Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams / Skaitytojos atsiųsta nuotr.

LRT.lt напоминает, что с субботы полиция начала пять досудебных расследований по поводу жестокого обращения с животными. Досудебные расследования ведутся в Алитусском, Мариямпольском, Таурагском, Ширвинтском и Кретингском районах.

Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams
Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams
Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams
Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams
Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams
Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams
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Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams
Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams
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Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams
Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams
3 / 4Skaitytojos atsiųsta nuotr.
Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams
Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams
4 / 4Skaitytojos atsiųsta nuotr.
Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams
Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams
Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams
Berniukas, kuris paaukojo savo santaupas beglobiams gyvūnams
# Литва

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