Утвержден план энергетических инноваций Литвы

Министерство энергетики сообщает, что для продвижения энергетических инноваций в Литве утвержден план из более чем полусотни мероприятий, большинство из которых планируется реализовать в 2020-2023 годах.

План, утвержденный приказом министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, создаст условия для укрепления экосистемы энергетических инноваций в области инфраструктуры, человеческих ресурсов, продуктов и услуг, регуляторной среды, науки и технологий.

По сообщению министерства, план действий предусматривает создание программы финансирования инновационного сектора энергетики с целью содействия развитию и коммерциализации инновационных продуктов и услуг. Такая программа поможет эффективно реализовать отдельные отраслевые инициативы, например, развитие водородных технологий в Литве.

Žygimantas Vaičiūnas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Мероприятия плана по улучшению правовой среды уже начались. После того, как Сейм одобрил поправки к Закону об энергетике, в апреле была легализована пилотная нормативная среда, так называемая «песочница». Новая правовая среда позволит новаторам в области энергетики тестировать свои продукты или бизнес-решения в реальных условиях.

Утвержденная в 2018 году Национальная стратегия энергетической независимости предусматривает инновации как одно из стратегических направлений энергетической политики.

Для обеспечения непрерывного инновационного прогресса состояние литовской энергетической инновационной экосистемы будет оцениваться ежегодно.