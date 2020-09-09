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2020.09.09 11:00

Утвержден план энергетических инноваций Литвы

BNS2020.09.09 11:00
Vėjo jėgainės
Vėjo jėgainės / E. Genio/LRT nuotr

Министерство энергетики сообщает, что для продвижения энергетических инноваций в Литве утвержден план из более чем полусотни мероприятий, большинство из которых планируется реализовать в 2020-2023 годах.

План, утвержденный приказом министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, создаст условия для укрепления экосистемы энергетических инноваций в области инфраструктуры, человеческих ресурсов, продуктов и услуг, регуляторной среды, науки и технологий.

По сообщению министерства, план действий предусматривает создание программы финансирования инновационного сектора энергетики с целью содействия развитию и коммерциализации инновационных продуктов и услуг. Такая программа поможет эффективно реализовать отдельные отраслевые инициативы, например, развитие водородных технологий в Литве.

Žygimantas Vaičiūnas
Žygimantas Vaičiūnas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Мероприятия плана по улучшению правовой среды уже начались. После того, как Сейм одобрил поправки к Закону об энергетике, в апреле была легализована пилотная нормативная среда, так называемая «песочница». Новая правовая среда позволит новаторам в области энергетики тестировать свои продукты или бизнес-решения в реальных условиях.

Утвержденная в 2018 году Национальная стратегия энергетической независимости предусматривает инновации как одно из стратегических направлений энергетической политики.

Для обеспечения непрерывного инновационного прогресса состояние литовской энергетической инновационной экосистемы будет оцениваться ежегодно.

Vėjo jėgainės
Žygimantas Vaičiūnas
Vėjo jėgainės
Vėjo jėgainės
1 / 2E. Genio/LRT nuotr
Žygimantas Vaičiūnas
Žygimantas Vaičiūnas
2 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vėjo jėgainės
Žygimantas Vaičiūnas
# Литва# энергоносители# инновации# Сейм

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