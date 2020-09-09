Звезды американского хип-хопа выпустили песню о Литве

Два известных американских исполнителя хип-хопа – Биг Шон и Трэвис Скотт – наконец-то официально представили песню «Lithuania» («Литва»), отрывок из которой появился в сети еще в июле.

На произведение, названное в честь Литвы, звезды США также сняли видеоклип, который, по мнению критиков, вероятно, навеян знаменитым фильмом ужасов 1980 года «Сияние».

Всего за несколько дней видео на YouTube посмотрели более трех миллионов раз – и нет сомнений, что это число значительно увеличится:

Оба исполнителя входят в число лидеров американского хип-хопа. Их альбомы поднимались на вершину хит-парадов США.

Песня «Lithuania» входит в новый альбом Биг Шона «Detroit 2», выпущенный в пятницу. Ему тоже прогнозируется высокое место в списке популярнейших.

Big Sean / AP nuotr.

Помимо Т. Скотта, в записи треков этого альбома приняли участие Эминем, Пост Мэлоун, Лил Уэйн, Дидди и другие «тяжеловесы» хип-хопа.

Однако произведение «Lithuania» стало загадкой для поклонников рэперов – многие из них в социальных сетях задаются вопросом, почему для произведения было выбрано название балтийской страны.

При прослушивании песни его даже непросто услышать – в этих местах песни голос спрятан под толстым слоем электронных эффектов.

Travisas Scottas / AP nuotr.

Ни в прессе, ни в социальных сетях рэперы не объясняют, почему взяли такое название, но рецензенты музыкальных изданий считают, что Литва, вероятно, была выбрана в качестве примера наименее известной страны. Идея песни в том, что эти два рэпера настолько популярны, что их знают даже в далекой Литве.