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2020.09.08 14:24

В Беларусь прибудут военнослужащие России и Сербии

DW2020.09.08 14:24
Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos
Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos / AP nuotr.

Подразделения вооруженных сил Беларуси, РФ и Сербии проведут учения "Славянское братство - 2020", заявили в Минобороны РБ. Прибытие военных в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября.

В ближайшие дни в Беларусь прибудут военнослужащие России и Сербии. Официальным поводом для этого, как говорится в официальном Telegram-канале белорусского министерства обороны, станут ежегодные совместные тактические учения "Славянское братство - 2020", которые пройдут на полигоне "Брестский" 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Как заявили в ведомстве, на учениях подразделения отработают "вопросы совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом". Планируется, что военные прибудут в Беларусь с 10 по 15 сентября.

Между тем в Беларуси уже второй месяц проходят акции протеста и забастовки, начавшиеся после президентских выборов 9 августа, на которых, по версии ЦИК, победу с результатом 80 процентов голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. В первые дни, по официальным данным, были задержаны почти 7000 человек, четыре человека погибли. Сразу после выборов в Беларуси был фактически заблокирован интернет, силовики, по мнению наблюдателей, при разгоне демонстрантов проявляли беспрецедентную жестокость. Чтобы обсудить ситуацию президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время совершит визит в Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

DW

Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos
Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos
Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos
1 / 1AP nuotr.
Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos
# Россия# Белоруссия# Беларусь# Сербия# учения

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