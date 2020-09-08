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2020.09.08 13:01

ЦИК не станет регистрировать 8 кандидатов на выборах в Сейм, не собравших голосов

Среди незарегистрированных – В. Титов и С. Бушкявичюс
Аустея Масёкайте-Любинене, BNS2020.09.08 13:01
Balsavimas Žirmūnų apygardoje
Balsavimas Žirmūnų apygardoje / E. Genio/LRT nuotr.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на сегодняшнем заседании решила не регистрировать 8 кандидатов в Сейм, желавших баллотироваться в одномандатных округах, так как им не удалось собрать необходимое количество голосов.

Тысячу неодходимых подписей не удалось собрать кандидатам от «Списка Литвы» Лютаурасу Стошкусу и Гинтаутасу Терляцкасу, кандидатам от «Союза борцов за Литву» Антанасу Кандротасу, Станиславу Ладинскому и Вячеславу Титову, выдвиженцу «Молодой Литвы» Станисловасу Бушкявичюсу, самовыдвиженцам Жильвинасу Нялюбшису и Алине Адомайтите.

По данным ЦИК, еще пять кандидатов отозвали свои заявительные документы.

Подписи собрали 24 кандидата-одномандатника.

Претенденты, пожелавшие баллотироваться самостоятельно, должны для этого собрать тысячу подписей избирателей, как и кандидаты-одномандатники от партий, не выдвигающих списка своих кандидатов в многомандантном округе.

Выборы в Сейм состоятся 11 октября.

Balsavimas Žirmūnų apygardoje
Balsavimas Žirmūnų apygardoje
Balsavimas Žirmūnų apygardoje
1 / 1E. Genio/LRT nuotr.
Balsavimas Žirmūnų apygardoje
# Литва# Сейм# выборы

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