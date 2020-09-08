В Литве в минувшие сутки установлено 32 новых случая COVID-19

В минувшие сутки в Литве установлено 32 новых случая инфекции COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зарегистрирован 3 131 случай заражения и 86 случаев смерти.

Данные Национального центра общественного здоровья на 9 часов утра 8 сентября:

Число конкретных людей, у которых была подтверждена болезнь с начала пандемии – 3 131

Число больных в настоящее время – 1 038

Число новых случаев заболевания, подтвержденных в понедельник – 32

Число скончавшихся от коронавируса – 86

Число людей, зараженных коронавирусом, но скончавшихся по другим причинам - 13

Число выздоровевших людей – 1 994

Число людей, находящихся в изоляции (больных, имевших контакт, прибывших с зараженных территорий) – 6 706

Число ввезенных случаев с 1 июня – 212

На этой неделе, с 7 сентября по 13 сентября включительно, жители Молетского, Каунасского, Тракайского, Швенчёнского, Шилальского, Юрбаркского, Таурагского и Пасвальского районов, а также Электренского самоуправления, городов Вильнюс и Каунас будут более интенсивно проверяться на заражение коронавирусом (COVID-19). В этих 11 самоуправлениях заболеваемость выше, чем в других муниципалитетах Литвы.