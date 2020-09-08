Основное произведение стрит-арт-проекта выполнит... робот

Стрит-арт-проект исторической памяти «Стены вспоминают» приобретает международный оттенок. Как сообщается в пресс-релизе, новое – уже седьмое – произведение проекта литовские художники выполнят вместе с коллегами из Эстонии и... с роботом.

Робот имени Альберт – уникальное создание эстонской компании «SprayPrinter Technologies». Робот может выполнять как большие, так и маленькие произведения искусства на различных поверхностях. Именно из-за такой универсальности Альберта эстонских художников пригласили присоединиться к проекту «Стены вспоминают» в Меркине.

Projektas „Sienos prisimena“ / Pranešimo autorių nuotr.

В этом дзукийском городе планируется создать самое большое произведение с самого старта проекта «Стены вспоминают». Проект реализуют краевой музей Меркине и общественное учреждение «Kiaurai sienas».

Произведение стрит-арта, посвященное памяти еврейской общины Меркине, появится в особо значимом месте – на фасаде бывшей синагоги клойз. Технические возможности Альберта позволят реализовать работу совершенно иначе, чем в предыдущих проектах «Стены вспоминают».

Projektas „Sienos prisimena“ / Pranešimo autorių nuotr.

«Мы очень рады, что для этой работы удастся воспользоваться помощью Альберта. Новые технические возможности позволят создать в Меркине работу, не похожую не только на другие проекты «Стены вспоминают», но и выделяющуюся во всем спектре литовского стрит-арта. Если бы не энтузиазм и поддержка музея Меркине, все это осталось бы в мечтах», - говорит автор идеи и руководитель «Kiaurai sienas» Лина Шлипавичюте-Черняускене.

Художники из Литвы и Эстонии и, конечно же, Альберт примутся за работу в Меркине во вторник утром.