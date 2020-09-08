Испанцы переименовывают улицы, носящие имя экс-короля Хуана Карлоса I

Десятки муниципалитетов по всей Испании переименовывают свои улицы, названные в честь заподозренного в коррупции бывшего короля Хуана Карлоса I. DW - с подробностями.

В Испании началась кампания по переименованию улиц городов, названных в свое время по имени короля Хуана Карлоса I, который с 1975 года являлся главой испанского государства, а в 2014 году уступил трон сыну - королю Фелипе VI. Правда, эта кампания касается не всех 637 муниципалитетов, где есть такие улицы, а лишь тех, где у власти леворадикальные силы или региональные националисты - баскские, каталонские, валенсийские и галисийские. Свои действия они объясняют обвинениями в коррупции, которые в последнее время звучат в адрес экс-монарха. Как сами обвинения, так и связанные с ними переименования вызывают неоднозначную оценку в испанском обществе.

Проспект короля переименован в честь 8 марта

Пионером переименований стала Витория - столица баскской автономии. Здесь усилиями националистов - сторонников баскской независимости - проспект Хуана Карлоса I теперь назван в честь международного женского дня. В улицу 8 марта переименована и одна из центральных магистралей Хихона, важнейшего города Астурии. Последнее изменение инициировала левопопулисткая партия "Подемос". Она же провела аналогичное решение в отношении проспекта в самом древнем городе страны - Кадисе.

По инициативе валенсийских националистов исчезли прежние названия улиц в таких городах как Пуэрто-де-Сагунто и Вила-Хойоса в Валенсийской автономии, а также в некоторых менее крупных населенных пунктах. Пресса сообщает, что в ближайшие недели с идей таких же переименований выступят депутаты от "Подемос" и националистов в Сантьяго-де-Компостела, Логроньо, Мостолесе, Сеговии, Виго, Мурсии, Сарагосе и так далее.

Хуан Карлос - не привлечен к ответственности, но уже виновен?

Между тем Хуану Карлосу, которому сейчас 82 года, официально не предъявлено никакого обвинения, указал в беседе с DW профессор политологии Мадридского университета Карлос Посо. И напомнил, что "газетные упреки" в коррупции строятся на материалах дела бывшей фаворитки короля гражданки ФРГ Коринны Ларсен (Corinna Larsen). Происхождением ее капитала в 65 млн долларов, размещенного в одном из швейцарских банков, заинтересовалась прокуратура Женевы. Ларсен утверждает, что деньги были подарены ей Хуаном Карлосом, а королю достались от саудовского монарха.

Муссируемые в прессе обвинения, что бывший король якобы получил эти деньги в качестве взятки за подряд на строительство железной дороги Медина-Мекка, по мнению Карлоса Посо, "несуразны". Ведь саудовцы не нуждались в том, чтобы кого-то подкупать - испанцы добились выгодного подряда в ходе конкурентной борьбы со строительными компаниями из других стран.

А деньги, как утверждает окружение бывшего испанского монарха, были подарены ему покойным саудовским королем Абдаллой "в знак братской дружбы", к тому же задолго до строительства железной дороги. Эта версия, по мнению Посо, выглядит правдоподобно, учитывая давние связи Хуана Карлоса с династией саудитов.

Логика сторонников и противников переименований

Однако подобные доводы не убеждают сторонников переименований. "Бывший король не заслуживает какого-либо уважения, тем более улиц в свою честь", - заявил DW Висенте Диас, член руководства отделения партии "Подемос" провинции Мадрид. По его выражению, "поведение Хуана Карлоса как главы государства не было этичным, он использовал свое положение для личного обогащения". Так что "Подемос" намерена добиваться дальнейших переименований, заверил Диас.

С этой позицией не согласен профессор Посо. Он отметил, что против переименований выступает правящая Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), не говоря уже о ведущих оппозиционных партиях: правоцентристской "Граждане", консервативной Народной и национал-консервативной партии "Голос". Посо объяснил также позицию региональных националистов - сторонников разделения Испании, для которых монархия является "символом ненавистного государственного единства". Что же касается "Подемос", то она, добавил профессор, "исповедуя радикальные левые идеи, не приемлет монархию как таковую".

DW