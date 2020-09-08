Линкявичюс: агрессия Беларуси против Литвы была бы безумием, но такая возможность существует

По словам министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, военные действия переживающего кризис режима Александра Лукашенко против Литвы были бы настоящим безумием, но, подчеркивает глава литовской дипломатии, такая возможность существует.

«Нет никаких реальных и естественных причин – их можно только найти, сконструировать и спроектировать. Это вопрос творческих способностей. Эти способности, кстати, нам известны», - сказал Л. Линкявичюс на Литовском политическом форуме, который состоялся накануне в Национальной библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса.

При этом министр подчеркнул, что А. Лукашенко, утративший доверие белорусского гражданского общества, уже обратился за помощью к России из-за имеющихся якобы внешних угроз.

Aliaksandras Lukašenka / AP nuotr.

«Уходящий лидер Беларуси неоднократно открыто звал (Россию - ELTA) на помощь. И сказал, что угроза извне вот-вот, что нужно помочь. Так если об этом говорится вслух, то почему нужно говорить, что такой возможности не существует? Это было бы полным безумием. Я даже не говорю о юридических, политических и моральных, практических предпосылках. Но это существует – к сожалению», - добавил Л. Линкявичюс.

«Поэтому необходимо четко указать, что это неприемлемо. Мы все вместе – и ЕС, и, насколько мне известно, США – заявили, что это неприемлемо и что, если это произойдет, будут последствия. Поэтому я думаю, что это просчитывается и обдумывается. Очень надеюсь, что этого не произойдет», - резюмировал Л. Линкявичюс.

Linas Linkevičius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы, на которых якобы 80,1% получил А. Лукашенко, правивший страной 26 лет. По официальным данным, представитель оппозиции Светлана Тихановская заняла второе место с 10,12% голосов, но она эти результаты не признала. Сама С. Тихановская в ночь на 11 августа в целях безопасности покинула Беларусь и в настоящее время находится в Литве.