МИД Польши отверг аутентичность "разговора Варшавы с Берлином"

МИД Польши отверг сообщения белорусских властей о якобы имевшем место телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине относительно российского оппозиционера Алексея Навального.

В ответ на запрос российского агентства ТАСС в польском МИД заявили, что "принимают заявление канцлера Меркель и правительства Германии о том, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы так называемых "Новичков"", осуждают этот "постыдный поступок" и призывают привлечь к ответственности виновных в покушении на Навального.

На прошлой неделе белорусские государственные СМИ распространили запись, на которой два человека, называющие друг друга Ник и Майк, говорят о Навальном. Из беседы следует, что отравление Навального якобы было сфальсифицировано, чтобы усилить давление на Россию и заставить её отказаться от вмешательства в дела Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее утверждал, что это перехват разговора между Берлином и Варшавой. В России публикация якобы "перехвата" была встречена с недоверием не только представителями оппозиции, но и многими прокремлёвскими комментаторами. Соратники Навального сочли её грубой фальсификацией, а многие пользователи соцсетей откровенно высмеяли.

Телеграм-канал, связанный с пресс-службой Лукашенко, опубликовал запись перехваченного разговора «Берлина и Варшавы». Сразу с дубляжом на русском. pic.twitter.com/azSvq9l47a — TUT.BY (@tutby) September 4, 2020

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник отказался комментировать запись, сказав, что её изучают спецслужбы.

Польша относится к числу стран ЕС, которые призывают более активно реагировать на политический кризис в Белоруссии и оказать поддержку оппозиции президенту Александру Лукашенко. 9 сентября в Варшаве глава правительства Польши Матеуш Моравецкий встретится с оппозиционным кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.