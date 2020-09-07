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2020.09.07 13:08

МИД Польши отверг аутентичность "разговора Варшавы с Берлином"

Радио «Cвобода»2020.09.07 13:08
Lenkija, Varšuva
Lenkija, Varšuva / Unsplash nuotr.

МИД Польши отверг сообщения белорусских властей о якобы имевшем место телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине относительно российского оппозиционера Алексея Навального.

В ответ на запрос российского агентства ТАСС в польском МИД заявили, что "принимают заявление канцлера Меркель и правительства Германии о том, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы так называемых "Новичков"", осуждают этот "постыдный поступок" и призывают привлечь к ответственности виновных в покушении на Навального.

На прошлой неделе белорусские государственные СМИ распространили запись, на которой два человека, называющие друг друга Ник и Майк, говорят о Навальном. Из беседы следует, что отравление Навального якобы было сфальсифицировано, чтобы усилить давление на Россию и заставить её отказаться от вмешательства в дела Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее утверждал, что это перехват разговора между Берлином и Варшавой. В России публикация якобы "перехвата" была встречена с недоверием не только представителями оппозиции, но и многими прокремлёвскими комментаторами. Соратники Навального сочли её грубой фальсификацией, а многие пользователи соцсетей откровенно высмеяли.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник отказался комментировать запись, сказав, что её изучают спецслужбы.

Польша относится к числу стран ЕС, которые призывают более активно реагировать на политический кризис в Белоруссии и оказать поддержку оппозиции президенту Александру Лукашенко. 9 сентября в Варшаве глава правительства Польши Матеуш Моравецкий встретится с оппозиционным кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Lenkija, Varšuva
Lenkija, Varšuva
Lenkija, Varšuva
1 / 1Unsplash nuotr.
Lenkija, Varšuva
# Польша# Белоруссия# Беларусь# Навальный

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