Что на самом деле сказал Рааб о России и отравлении Навального

Увидела, что ТАСС сегодня цитирует главу британского Форин Офиса Доминика Рааба, что «Лондон пока не может возложить ответственность на Россию за инцидент с Навальным» (заголовок ТАССа). Полезла посмотреть, что же на самом деле сказал Рааб в телеинтервью Эндрю Марру (Би-Би-Си) сегодня утром. А сказал он на самом деле следующее:

«Я думаю, по поводу Навального, в настоящий момент, мы должны сделать упор на то, что в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО по-русски, OPCW по-английски) применение такого вещества, как «новичок» – неважно, применили ли ли его от лица государства или не от лица государства – это нарушение международного законодательства. ОЗХО имеет полномочия расследовать этот случай и возложить за него ответственность. И мы работаем со всеми нашими союзниками, я разговаривал в четверг с моим немецким коллегой, – чтобы убедиться, что Россия будет призвана к ответу. И давайте уж тут скажем прямо: мы пока (до результатов расследования) не можем возложить ответственность, но, учитывая предыдущее использование «новичка» российскими разведывательными службами, Россия и российские власти должны будут ответить на очень серьезные вопросы. И ОЗХО – это международная организация, через которую мы с нашими партнерами окажем на них это давление».

Дальше Марр спрашивает Рааба: «А вы сами верите в то, что российские власти отравили Навального?»

«Я думаю, – отвечает глава британского Форин Офиса, – что очень трудно найти этому достойное альтернативное объяснение, основываясь на том, что в прошлом российские власти использовали «новичок» в Солсбери, основываясь на том, как трудно получить к нему доступ, не говоря уже о том, как трудно практически применить «новичок» – это очень опасное вещество. Как я сказал раньше, России придется ответить на очень серьезные вопросы. И нам надо будет провести расследование (всего этого) в рамках ОЗХО, и Россия должна будет полностью сотрудничать в нем. И еще важный момент – вы не можете просто сказать об этом происшествии: ну, это наше внутреннее дело, оно никого не касается. Использование химического оружия в этом случае – это чистой воды бандитизм, и российское правительство несет за это ответственность. Во-первых, за то, что само правительство ни при каких обстоятельствах не имеет права его использовать и, во-вторых, за то, что никто другой не имеет возможности его использовать на подконтрольной ему территории».

Ссылку дать не могу (вернее, могу, но большинство из вас не может его посмотреть, потому что у вас должна быть британская телевизионная лицензия на просмотр этого интервью).

Эхо Москвы