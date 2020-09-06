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2020.09.06 14:53

Марш протеста в Минске: начались задержания. Видеотрансляция

Радио «Cвобода»2020.09.06 14:53
Protestas Minske
Protestas Minske / AP nuotr.

В Минске начались задержания участников акции протеста против президента Белоруссии Алекскандра Лукашенко.

Сообщается, что несколько крупных колонн демонстрантов выдвинулись из разных районов к центру Минска, однако проход им перегораживают сотрудники правоохранительных органов. Единую колонну пока не удаётся сформировать.

Доступ в центр Минска ограничен - сотрудники правоохранительных органов перекрыли ряд площадей и улиц. МВД Белоруссии заявило, что перекроет в воскресенье проспекты в центре Минска, чтобы пресечь шествие оппозиции.

Противники Лукашенко проводят 6 сентября марш протеста, как и в предыдущие несколько воскресных дней, когда на подобные акции выходили десятки тысяч людей.

Один из наиболее популярных оппозиционных телеграм-каналов Nexta опубликовал анонс мероприятия, которое, как и предыдущие марши, не согласовывалось с властями. Целью марша должен стать проспект Независимости и площадь Независимости, но если они будут перекрыты, есть альтернативные маршруты.​ Участников марша призывают выходить с портретами политзаключённых и тех, кто подвергся репрессиям в последние дни. Акция пройдёт под названием "Марш единства" и под лозунгом "Один за всех, и все за одного".

В воскресенье на прошлой и на позапрошлой неделе участники маршей двигались в сторону резиденции Александра Лукашенко – дворца Независимости, однако не предпринимали попыток прорвать кордоны сотрудников правоохранительных органов.

В МВД заявили о том, что к поддержанию порядка привлечены внутренние войска, в Минске размещена спецтехника.

Сообщается, что в Гродно, где также проходит акция протеста, произошли стычки с милицией, несколько человек были задержаны. По неподтверждённым сообщениям, был применён слезоточивый газ. При этом в Гродно уже несколько недель протесты не разгоняли.

Накануне, по официальным данным, в Минске был задержан 91 человек, в том числе 34 студента. 9 из них оставлены до суда в изоляторе.

Акции протеста против Александра Лукашенко проходят в столице Белоруссии и других городах уже почти месяц – после выборов 9 августа, которые, как утверждают противники Лукашенко, были грубо сфальсифицированы.

В особенности в первые дни участников акций протеста задерживали, есть множество свидетельств об избиениях и издевательствах над ними. Сторонники оппозиции создали Координационный совет, однако протесты по-прежнему по большей части проходят стихийно, у них нет единого организатора. Главный лозунг – уход Лукашенко или, во всяком случае, проведение повторных выборов, а также прекращение полицейского насилия и привлечение виновных в нём к ответственности.

Радио Свобода

Protestas Minske
Protestas Minske
Protestas Minske
1 / 1AP nuotr.
Protestas Minske
# Белоруссия# Беларусь# протесты

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