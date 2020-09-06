Марш протеста в Минске: начались задержания. Видеотрансляция

В Минске начались задержания участников акции протеста против президента Белоруссии Алекскандра Лукашенко.

Сообщается, что несколько крупных колонн демонстрантов выдвинулись из разных районов к центру Минска, однако проход им перегораживают сотрудники правоохранительных органов. Единую колонну пока не удаётся сформировать.

Same as last week, authorities were trying to crack down on the protesters in advance and arrest hundreds preventively. But people have gathered despite everything. I have the feeling like each crackdown makes people even more robust, mature, and organized. pic.twitter.com/I0gMjEEfh0 — Franak Viačorka (@franakviacorka) September 6, 2020

Колонна на Первомайской pic.twitter.com/h02lkSTy3e — Чай з варэннем (@belteanews) September 6, 2020

Доступ в центр Минска ограничен - сотрудники правоохранительных органов перекрыли ряд площадей и улиц. МВД Белоруссии заявило, что перекроет в воскресенье проспекты в центре Минска, чтобы пресечь шествие оппозиции.

Противники Лукашенко проводят 6 сентября марш протеста, как и в предыдущие несколько воскресных дней, когда на подобные акции выходили десятки тысяч людей.

Один из наиболее популярных оппозиционных телеграм-каналов Nexta опубликовал анонс мероприятия, которое, как и предыдущие марши, не согласовывалось с властями. Целью марша должен стать проспект Независимости и площадь Независимости, но если они будут перекрыты, есть альтернативные маршруты.​ Участников марша призывают выходить с портретами политзаключённых и тех, кто подвергся репрессиям в последние дни. Акция пройдёт под названием "Марш единства" и под лозунгом "Один за всех, и все за одного".

В воскресенье на прошлой и на позапрошлой неделе участники маршей двигались в сторону резиденции Александра Лукашенко – дворца Независимости, однако не предпринимали попыток прорвать кордоны сотрудников правоохранительных органов.

В МВД заявили о том, что к поддержанию порядка привлечены внутренние войска, в Минске размещена спецтехника.

Сообщается, что в Гродно, где также проходит акция протеста, произошли стычки с милицией, несколько человек были задержаны. По неподтверждённым сообщениям, был применён слезоточивый газ. При этом в Гродно уже несколько недель протесты не разгоняли.

В Гродно продолжаются брутальные стычки протестующих и ОМОН. В какой-то момент кто-то распылил слезоточивый газ. pic.twitter.com/VwmD8cOeG6 — TUT.BY (@tutby) September 6, 2020

Накануне, по официальным данным, в Минске был задержан 91 человек, в том числе 34 студента. 9 из них оставлены до суда в изоляторе.

Акции протеста против Александра Лукашенко проходят в столице Белоруссии и других городах уже почти месяц – после выборов 9 августа, которые, как утверждают противники Лукашенко, были грубо сфальсифицированы.

В особенности в первые дни участников акций протеста задерживали, есть множество свидетельств об избиениях и издевательствах над ними. Сторонники оппозиции создали Координационный совет, однако протесты по-прежнему по большей части проходят стихийно, у них нет единого организатора. Главный лозунг – уход Лукашенко или, во всяком случае, проведение повторных выборов, а также прекращение полицейского насилия и привлечение виновных в нём к ответственности.

Радио Свобода