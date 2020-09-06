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2020.09.06 10:35

Заявка Каунаса в ЮНЕСКО – на финишной прямой

Аустея Масёкайте-Любинене, BNS2020.09.06 10:35
Kauno gimtadienis
Kauno gimtadienis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В Каунасе завершается подготовка заявки на включение межвоенной модернистской архитектуры города в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Принятие решения ожидается в 2022 году.

«Мы действительно на финишной прямой. Заявка – номинационное дело – почти завершена, наносятся последние штрихи», - сказал на этой неделе агентству BNS глава департамента культурного наследия Каунасского самоуправления Саулюс Римас.

Черновая версия номинационного дела должна быть до 31 сентября направлена ​​в Центр всемирного наследия, который принимает заявки на включение в Список всемирного наследия, после чего к середине ноября этот центр пришлет соискателям свои замечания.

Крайний срок, до которого Каунас должен подать окончательно подготовленное номинационное дело, – 1 февраля 2021 года.

Kauno muzikinis teatras
Kauno muzikinis teatras / Kauno merijos nuotr.

«В течение 2021 года будут проводиться различные оценочные процедуры, и мы надеемся, что в июне-июле 2022 года, во время сессии, Комитет всемирного наследия примет положительное или отрицательное решение», - сказал С. Римас.

Каунасский модернизм сформировался в 30-х годах прошлого века, когда, после оккупации Польшей Вильнюсского края, город был временной столицей Литвы.

В городе насчитывается несколько десятков оригинальных образцов модернистской архитектуры.

Kaunas in the 1930s
Kaunas in the 1930s / Archive of Lithuania's Historical Presidential Office in Kaunas

В список всемирного наследия ЮНЕСКО включается объекты культурного и природного наследия, обладающие выдающейся универсальной ценностью.

В этот список уже включены четыре литовских объекта: исторический центр Вильнюса, археологический памятник Кярнаве, Куршская коса и пункты геодезической дуги Струве.

Kauno gimtadienis
Kauno muzikinis teatras
Kaunas in the 1930s
Kauno gimtadienis
Kauno gimtadienis
1 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Kauno muzikinis teatras
Kauno muzikinis teatras
2 / 3Kauno merijos nuotr.
Kaunas in the 1930s
Kaunas in the 1930s
3 / 3Archive of Lithuania's Historical Presidential Office in Kaunas
Kauno gimtadienis
Kauno muzikinis teatras
Kaunas in the 1930s
# Литва# ЮНЕСКО

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