Заявка Каунаса в ЮНЕСКО – на финишной прямой

В Каунасе завершается подготовка заявки на включение межвоенной модернистской архитектуры города в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Принятие решения ожидается в 2022 году.
«Мы действительно на финишной прямой. Заявка – номинационное дело – почти завершена, наносятся последние штрихи», - сказал на этой неделе агентству BNS глава департамента культурного наследия Каунасского самоуправления Саулюс Римас.
Черновая версия номинационного дела должна быть до 31 сентября направлена в Центр всемирного наследия, который принимает заявки на включение в Список всемирного наследия, после чего к середине ноября этот центр пришлет соискателям свои замечания.
Крайний срок, до которого Каунас должен подать окончательно подготовленное номинационное дело, – 1 февраля 2021 года.
«В течение 2021 года будут проводиться различные оценочные процедуры, и мы надеемся, что в июне-июле 2022 года, во время сессии, Комитет всемирного наследия примет положительное или отрицательное решение», - сказал С. Римас.
Каунасский модернизм сформировался в 30-х годах прошлого века, когда, после оккупации Польшей Вильнюсского края, город был временной столицей Литвы.
В городе насчитывается несколько десятков оригинальных образцов модернистской архитектуры.
В список всемирного наследия ЮНЕСКО включается объекты культурного и природного наследия, обладающие выдающейся универсальной ценностью.
В этот список уже включены четыре литовских объекта: исторический центр Вильнюса, археологический памятник Кярнаве, Куршская коса и пункты геодезической дуги Струве.