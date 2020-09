Заявка Каунаса в ЮНЕСКО – на финишной прямой

В Каунасе завершается подготовка заявки на включение межвоенной модернистской архитектуры города в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Принятие решения ожидается в 2022 году.

«Мы действительно на финишной прямой. Заявка – номинационное дело – почти завершена, наносятся последние штрихи», - сказал на этой неделе агентству BNS глава департамента культурного наследия Каунасского самоуправления Саулюс Римас.

Черновая версия номинационного дела должна быть до 31 сентября направлена ​​в Центр всемирного наследия, который принимает заявки на включение в Список всемирного наследия, после чего к середине ноября этот центр пришлет соискателям свои замечания.

Крайний срок, до которого Каунас должен подать окончательно подготовленное номинационное дело, – 1 февраля 2021 года.

«В течение 2021 года будут проводиться различные оценочные процедуры, и мы надеемся, что в июне-июле 2022 года, во время сессии, Комитет всемирного наследия примет положительное или отрицательное решение», - сказал С. Римас.

Каунасский модернизм сформировался в 30-х годах прошлого века, когда, после оккупации Польшей Вильнюсского края, город был временной столицей Литвы.

В городе насчитывается несколько десятков оригинальных образцов модернистской архитектуры.

Kaunas in the 1930s / Archive of Lithuania's Historical Presidential Office in Kaunas