Новости

2020.09.05 16:36

В Минске задержаны десятки участников студенческих акций солидарности

Радио «Cвобода»2020.09.05 16:36
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

В Минске больше тысячи студентов прошли маршем по проспекту Независимости в центре города. Они протестовали против насилия со стороны правоохранительных органов, результатов подсчёта голосов на президентских выборах и против задержаний студентов милицией. Собравшиеся скандировали "Мы – студенты, а не быдло!", — передаёт канал "Настоящее время".

После демонстрации сотрудники милиции в масках начали задерживать участников, сообщает Tut.by. Всего по состоянию на 15 часов по московскому времени были задержаны 26 человек, сообщает правозащитный центр "Весна".

Учащиеся минских вузов выходят на протестные мероприятия с конца августа. Самым масштабным стало шествие 1 сентября, в нем приняли участие тысячи человек. Силовики ответили жесткими задержаниями. По данным МВД республики, за один день студенческих протестов задержали 128 человек.

В Белоруссии продолжается политический кризис, вызванный неприятием оппозицией официальных результатов президентских выборов. На них, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. Результаты голосования не признаны Евросоюзом. США призвали власти республики провести новые выборы.

Радио Свобода

Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
1 / 1AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
# Белоруссия# Беларусь# протесты

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